A meses de su separación, Elizabeth sale a defender a William Levy: "Es el hombre que siempre voy a amar"

A casi cuatro meses de confirmar su ruptura con William Levy y una serie de situaciones que salieron públicamente después de eso, Elizabeth Gutiérrez volvió a tocar el tema para aclarar que el actor “siempre será el hombre que va amar”.

"Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio", publicó la actriz en un largo mensaje en sus redes sociales.

Gutiérrez explicó que ha pasado estos meses reflexionando y sabe que ha herido a las personas que mas ama que son sus hijos y Levy y por esa razón decidió salir aclarar ciertas cosas para tener su conciencia tranquila.

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo 'estuve encarcelada'. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que a él mismo".

También aprovechó para aclarar que el actor de “Sortilegio” nunca la ha maltratado: “William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia".

Se recuerda que se publicó en video de una cámara policial donde aparecían ella y su hija, Kailey Levy, tratando de entrar a la casa de William Levy, quien supuestamente se encontraba con otra mujer en la habitación que compartía con la actriz, tras su separación.

En abril, People en Español reveló que la policía visitó en cuatro ocasiones la casa de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el condado de Broward, en Florida, por altercados entre ellos.

El último incidente se registró el pasado 2 de marzo, cuando Gutiérrez llamó a la policía tras acudir a la casa con su hija Kailey, de 14 años, y dos sobrinas que estaban de visita desde California. Kailey entró a la casa con sus primas y luego llamó a Gutiérrez porque "escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal" y su padre la había empujado para evitar que entrara a la habitación.