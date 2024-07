Christian Nodal y Ángela Aguilar se están casando hoy

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a ocupar titulares luego que varios medios de comunicación mexicanos informaran que la pareja se habría casado este miércoles 24 de julio en un rancho.

La boda se estaría llevando a cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad y con invitados de lujo como Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, incluso aseguraron que los videos compartidos por la modelo paraguaya es en el rancho donde se darían el “sí”.

En redes sociales ya circulan imágenes de la artista vestida de novia.

De acuerdo al programa “Todo para la mujer”, la ceremonia se habría realizado en el rancho ‘El Soyate’, en Tayahua, Zacatecas.

Otra pista la dio la maquillista de Ángela, Ferggie, publicó varias imágenes de la que parece ser una hacienda.

"Todavía no sé por qué mi clienta me voló hasta aquí, viene preparada con cualquier tipo de glam necesario. La locación también es secreta", dijo la maquillista.

Además, se dejó ver junto a Chichi, la perrita que siempre acompaña a Nodal, indicó Univision.

Mientras que Infobae informa, que la comunicadora Ana María Alvarado, durante su participación en el programa “Sale el sol”, indicó que la boda tendría lugar en la Ciudad de México.

Alvarado basó esta información en datos proporcionados por Kadri Paparazzi, quien también afirmó que el cantante Marc Anthony sería el padrino del evento.

“Corren fuertes rumores que se casan Ángela Aguilar y Christian Nodal aquí en la Ciudad de México. Kadri Paparazzi informa todos los detalles, incluso que el padrino será Marc Anthony”, dijo la periodista.

Aunque las informaciones de los medios mexicanos discrepan sobre el lugar, todos aseguran que en efecto, la pareja se habría casado por lo civil.

Hasta el momento ninguno de ellos ha confirmado o negado la información.

Esta no es la primera vez que corren rumores de boda entre los artistas. A poco tiempo de confirmarse su relación se comentó que se habían casado en Italia, pero la menor de la dinastía Aguilar lo negó.

"No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona", aclaró Ángela a la revista Quien.

El noviazgo de los artistas salió a la luz a inicios de junio, a menos de un mes de Nodal haber anunciado su ruptura con Cazzu.

En su entrevista para la revista Hola! Américas, Aguilar reveló que estaba retomando su romance con Nodal, con quien en 2020 colaboró en el tema "Dime cómo quieres", donde la química entre ambos fue evidente.