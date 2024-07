Romeo Santos cumple 43 y sorprende al revelar que tiene cinco hijos

Romeo Santos cumple 43 años y aprovechó para revelar que tiene cinco hijos.

Esto ha sido una sorpresa para sus seguidores debido a que se sabía que el artista era padre de cuatro hijos : Alex , próximo a cumplir 24 años, Valentino (2019), Solano (2021) y Milano (2023).

Sin embargo, en la fotografía y el mensaje que compartió el “Rey de la bachata” se le ve junto a su pareja, Fancelys Infante y cuatro niños, uno de ellos una niña.

“¡Diosito! Si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todos mis virtudes y defectos; con la misma alma gemela; con los mismos 5 hijos; la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos”, escribió el bachatero.

De inmediato sus más de 21 millones de seguidores le preguntaron cuándo había tenido a la niña, aunque es de conocimiento que Romeo es muy privado con su vida personal.

El artista de origen dominicano, inició su mensaje de cumpleaños así: “Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describa, no lo podría hacer. Hay varias versiones de Romeo, pero muy pocas personas verdaderamente conocen a Anthony”.