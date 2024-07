Para el amor no hay edad: famosos que le llevan hasta 30 años a sus parejas

En el amor no hay límites. Ese sentimiento no distingue entre raza, clases sociales y mucho menos edad, así lo demuestran muchos famosos con parejas con la que tienen una notable diferencia de edad.

Son varias las celebridades que le llevan 10, 20, 30 y hasta 40 años a sus parejas y no les importan el qué dirán.

Johnny Depp

Johnny Deep y Yulia VlasovaFuente externa

Recientemente, salió a la luz que el Johnny Depp mantiene una relación “casual” con una joven a la que le lleva 33 años.

Esta no es la primera vez que el actor tiene una pareja varios años menor que él, pues estuvo casado con una relación muy mediática con Amber Heard, a quien le lleva 22 años.

Ahora, el protagonista de “Piratas del Caribe”, está saliendo con Yulia Vlasova, una esteticista y modelo rusa de 28 años.

Según publicó Daily Mail, la pareja se ha estado viendo “aquí y allá” durante dos años.

El medio informó, que el actor y la modelo se conocieron en Praga, donde ella reside, en agosto de 2021, en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

leonardo Dicaprio

Leonardo DiCaprio y Vittoria CerettiFuente externa

A Leonardo DiCaprio, de 49 años, no le gustan mayores, todo lo contrario, y es que el actor supuestamente tiene regla no escrita de no salir con mujeres de más de 25 años.

Y es que todas sus novias no sobrepasaban esa edad. Sin embargo, la última mujer con la que se le ha relacionado a la estrella de “Titanic” es con Vittoria Ceretti, una modelo italiana de 26 años, aunque la modelo cumplió esa edad ya estando en la relación con DiCaprio.

Dicaprio y su novia, 23 años menor que él, fueron vistos por primera vez en agosto del año pasado besándose en una discoteca de Ibiza, según recogieron varios medio estadounidense. Ambos también habrían sido vistos juntos paseando en Santa Bárbara (California) ese mismo verano.

Entre las relaciones de DiCaprio figuran Gisele Bundchen y Bar Refaeli, ninguna de ellas tenía más de 25 años cuando estaban juntos, lo que abrió la teoría mediática.

También se cuenta a la actriz Blake Lively. En 2011, el actor la invitó a tener una cita en Disneyland, el sitio preferido de la actriz. Ella tenía 23 años, y él, 41. Su breve romance duró cinco meses.

Marc ANTHONY

Marc Anthony y Nadia Ferreira este jueves 7 de septiembre 2023 en Hollywood.

Entre Marc Anthony y Nadia Ferreira la diferencia de edad es de 30 años. La pareja se encuentra disfrutando las mieles del amor tras contraer matrimonio el 28 de enero de 2023 en una íntima, pero lujosa ceremonia en el Museo de Arte Pérez de Miami en Florida. Fruto de su relación, Marc, de 55 años, y Nadia, de 25, tienen a Marco Antonio Jr., su hijo de un añito de edad.

Otras novias de del salsero también han sido jóvenes como Nadia. A Shannon de Lima le lleva 19 años, igual que a la modelo Raffaella Modugno, y a la modelo dominicana Mariana Downing la supera por 21 años.

cher

Cher y Alexander Edwards ya confirmaron sus amorese.

Cher, de 77 años, ha recibido muchas críticas por sus relaciones con hombres hasta con la mitad de su edad.

Su último noviazgo fue con el ejecutivo musical Alexander "A.E." Edwards, de 38 años.

"La Diosa del Pop" reveló la razón por la que prefiere a los más jóvenes y no los de su edad: “La razón por la que salgo con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad o mayores, bueno, ahora todos están muertos, pero antes simplemente estaban aterrados de acercarse a mí y los hombres más jóvenes eran los únicos que…", explicó Cher durante una entrevista con Jennifer Hudson en su programa matutino "The Jennifer Hudson Show”.

En la década de 1980, salió con varios hombres más jóvenes que ella, entre quienes figuran Val Kilmer, Tom Cruise y Rob Camilletti.

Robert y Luciana Duvall

Robert y Luciana Duvall: 41 años de diferencia.

Con 41 años de diferencia, la pareja de actores Robert y Luciana Duvall se conoció durante el rodaje de la película argentina-estadounidense ‘Assassination tango’, en 2002, de la que Robert también fue guionista. Al momento de su boda en el 2004, el actor tenía 73 años y la actriz argentina -su cuarta esposa, 32.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas llevan juntos desde 1996. EFE/EPA/TOLGA AKMENEFE

Catherine Zeta-Jones, de 54 años, y Michael Douglas, de 79, llevan más de 25 años interpretando una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento.

La pareja, con 25 años de diferencia, son los padres de Dylan y Carys, de 21 y 18 años, y se conocieron en un Festival de cine en 1996. Cuatro años después contrajeron matrimonio y desde entonces han superado juntos enfermedades, crisis y diversos obstáculos.

thalia y Tommy motola

Thalía y Tommy Motola están sumidos en el amor con 22 años de diferencia. Gracias a una cita a ciegas organizada por sus amigos, este dúo se conoció en el año 2000 cuando la cantante tenía 27 años y el empresario 49.

Tienen 23 años de casados, dos hijos y episodios constantes de demostración de afecto a través de las redes sociales.

Alec Baldwin e Hilaria Baldwin

Alec Baldwin e Hilaria Thomas: 26 años diferencia.

Alec Baldwin e Hilaria Baldwin: este dinámico dúo tuvo sus nupcias en el año 2012, cuando el actor tenía 54 años y la instructora de yoga tenía 28 años.

fefita la grande

Fefita la Grande junto a su novio Miguelito.

En República Dominicana tenemosla relación de Fefita la Grande y Miguel Antonio Viñas (Miguelito), el hombre que en 2018 le pidió matrimonio a la popular merenguera típica, quien le lleva 25 años a su amado.

Sin embargo, no se han casado y no se sabe cuál es la situación actual entre ellos.