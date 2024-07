Wason Brazoban tras ser apuntado con pistola durante una presentación: "Yo no tengo enemigos"

El cantautor Wason Brazoban se refirió la tarde de este lunes sobre el video que circula en redes sociales donde aparece un hombre apuntándole con una pistola durante una presentación suya en Bani, Peravia.

"Hoy me despierto y veo una imagen mía viral, de un tipo apuntándome con un arma en este concierto. Bani es un pueblo hermoso, de gente linda y trabajadora y que me ama y respeta mucho . Lamento mucho que una idea loca de un tipo, empañe tan bella y mágica noche. Yo no tengo enemigos", dijo en una publicación.

En ese sentido, advirtió que apoderó a su abogado Emilio López para darle seguimiento a las investigaciones que las autoridades han puesto en marcha.

"Por eso no entiendo la actitud de esa persona con el arma. Soy un tipo que anda el país entero libremente y sin seguridad y lo que recibo es amor. Ya el caso está bajo investigación y mi abogado Emilio López está pendiente de todo. Bani querido, gracias por la noche mágica. Dios con nosotros", añadió.

"Y en cuanto al sujeto del arma, ya @ramon_tolentino1 le puso el (reloj). Gracias por la preocupación a todos los que me han escrito", finalizó.

Fue la noche del domingo cuando el periodista Ramón Tolentino compartió las imágenes en las que un joven quedó captado con el arma mientras el artista interpretaba su éxito "Tú eres mi reina" en el Parque Central de Bani.