Marko de luto, pero trabajando: "No tengo tiempo ni para la ansiedad… Ayer un gran amigo mío se quitó la vida"

El influencer, humorista y cantante venezolano Marko se sinceró sobre la ansiedad y la depresión, a propósito de la apertura pública que el tema ha ganado en los últimos años.

Aunque se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, con una película próximo a estrenar y destacándose como uno de los conductores oficiales de la ceremonia de los Heat Awards, que se llevarán a cabo el jueves 11 de julio en Hard Rock Hotel Punta Cana, el actor reveló a LISTÍN DIARIO que está tratando de asimilar la muerte un amigo.

“A mí me ha afectado bastante, pero ni tiempo me da para tener ansiedad. Mira, tenía ansiedad y tenía entrevista y se me tuvo que quitar (risas). Yo trato de tomar todo con broma porque no puedo… o sea, ayer un gran amigo mío se quitó la vida por problemas de depresión y yo son cosas que no entiendo de la vida, de personas tan alegres como yo que a veces caemos en huecos tan grandes, como era él, con cosas que no entiendo”, expresó Marko.

En ese sentido, Marko considera que la mejor forma de hacer frente a la condición es buscar ayuda profesional y tener un grupo de apoyo para hablar y desahogarse, además cree que las terapias deben tomarse permanentemente aún sin tener alguna situación de salud mental.

“Eso es algo que tenemos normalizar, no estamos locos porque busquemos ayuda, a veces pensamos que buscar ayuda da pena o qué van a pensar que uno está, debería ser obligatorio”, afirmó.

“La inteligencia emocional está siendo muy afectada hoy en día, es la principal afectada por las redes sociales, por bien o por mal”, añadió.

Sobre estar de luto y trabajar con una sonrisa, Marko explicó que cambia el “chic” y entiende que es un trabajo, a pesar de considerar su carrera una bendición.

“Preferiría estar digiriéndolo en otro lado, pero la vida es maravillosa y hay que normalizar y que la gente entienda que sentirse mal está bien, nadie se siente bien siempre, nadie es feliz siempre, el éxito no es nada más conseguir ser feliz y ya, que eso es una mentira porque la felicidad depende de ti, sino de todo lo que te rodea, así que por más centrado que estés siempre van haber momentos de muchas bajas”, recalcó.

“Está bien sentirse mal, yo también vivo en la mierda, vivo mil huecos y no me siento mal y menos por eso, pero me siento un campeón porque a pesar de sentirme mal y estar en hueco, sigo adelante y sigo buscando tener éxito porque entendí que eso es lo normal en la vida”, finalizó.

Esta será la segunda vez que Marko conducirá la premiación de los Heat Latin Awards tras ser presentador de la alfombra por tres años.

Marko también regresará el 8 de agosto a los cines de República Dominicana, Puerto Rico y otras islas del Caribe gracias a la película "Perdiendo el juicio", de Caribbean Films.

Comunicado Heat Latin Music Awards

La fiesta de los diez años de los Heat Latin Music Awards estará conducida por queridas personalidades de América Latina como lo son la celebridad mexicana Wendy Guevara, la reconocida presentadora y actriz dominicana Caroline Aquino y el célebre influencer, actor y comediante venezolano Marko.

La antesala de esta celebración contará con el destacado presentador y periodista de entretenimiento Moisés Salcé y la actriz y comunicadora de radio y televisión Gabi Desangles quienes serán los encargados de presentar la alfombra de esta versión especial.