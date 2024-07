Ivy Queen, "De luto" y soltera

La artista puertorriqueña Ivy Queen reveló que está soltera tras 13 años de relación con el padre de su hija, el coreógrafo boricua, Xavier Sánchez.

Durante una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades para “Primer Impacto” para la promoción de su nuevo tema “De luto”, la cantante dijo que al igual que el intro de la canción, así está su vida.

El inicio del nuevo tema muestra a “La Caballota” quitándose el anillo de casada mientras dice “Ya basta tú no puedes esconderte de mí, se te cayó la máscara. Aquí muere el amor que por ti yo sentía”.

“Seguimos unidos pero ahora en pro de la niña. Creo que ambos somos lo suficientes inteligente para enteder que llegó el momento de caducidad”, expresó la artista.

Asimismo, dijo que es triste que se quede en una relación porque tienen hijos.

La canción que habla de la fuerza y la determinación de una mujer que decide ponerle fin a una relación “tóxica”.

“Y yo me voy ya me voy, no me quedo, ahora si vas a saber lo que es bueno no llega a viejo quien no coge consejo, ya ni el espejo reconoce tu reflejo”, dice parte del tema.

En el programa “El gordo y la flaca” resaltó que está feliz con su vida actual y que hay “momentos de duelo y momentos de celebración”.