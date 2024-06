Romeo Santos y otras 15 figuras que mantienen a sus parejas fuera del foco mediático

Contrario a muchas parejas que suelen aparecer con frecuencia de manera mediática en los medios, hay otras que se manejan de manera distinta, en bajo perfil.

En estos casos, cuando alguno se convierte en famoso o popular el otro se mantiene en discreta exposición pública y no siempre se le ve en fotografías públicas.

Romeo Santos, Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Chayanne, El Alfa, Secreto, Shadow Blow, Shelow Shaq, Miralba Ruiz, Francisca, Iamdra Fermín, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Bolívar Valera, Brea Frank, Wisin, Yandel y muchos otros del mundo del entretenimiento en Puerto Rico y República Dominicana, sobre todo, mantienen fuera del foco a sus hombres o mujeres.

Ante el ojo público, sus parejas parecen inactivas en redes sociales, ausentes en eventos públicos e imperceptibles ante el lente de los paparazzis.

Romeo Santos y Francelys Infante tienen contadas fotos juntos de cara al público.

ROMEO SANTOS

Una de estas parejas son Romeo Santos y Francelys Infante, quienes ya llevan varios años juntos, pero prefieren mantener su relación bajo perfil.

Aunque en 2023 en el audiovisual “Solo contigo”, Infante sorpresivamente modeló embarazada y junto a Santos presentó escenas íntimas, terminando además, con las dudas sobre su orientación sexual, el cual era cuestionado constantemente. Ellos llevan unos ocho años juntos.

Daddy Yankee y Mireddys González llevan casi tres décadas de relación.

Al igual que esta pareja está el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y Mireddys González, quienes ya llevan 28 años como pareja fuera de la vida pública.

Él de vez en cuando comparte algunos momentos especiales junto a su familia, como cumpleaños o aniversarios, pero el resto del año mantiene reservada la privacidad de su familia, que ha cuidado por más de tres décadas.

El cantante español Enrique Iglesias y Anna Kournikova son padres de gemelos.EFE

ENRIQUE IGLESIAS

A estos esposos también se le suman Enrique Iglesias y su esposa Anna Kournikova, quienes llevan un poco más de 20 años de relación y han sido discreto en todas las etapas amorosas, además de la crianza de sus tres hijos.

El intérprete de “El perdedor” solo comparte en redes sociales los temas relacionados a su carrera musical, manteniendo su vida familiar lejos de la mirada pública, mientras que Kournikova de las pocas publicaciones que tiene en Instagram al menos dos son relacionadas a Iglesia.

Con más de 30 años juntos, el cantante Chayanne y la exreina de belleza Marilisa conforman uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento latino.

CHAYANNE

Entre los puertorriqueños hay varios casos más, pero uno de los históricos es el de Chayanne y Marina Elizabeth Maronese Pivetta, mejor conocida como Marilisa.

Ellos se conocieron en Venezuela en 1988, vivieron un noviazgo discreto hasta 1992 y en 1997 hicieron público su matrimonio.

Elmer Figueroa Arce, nombre real de Chayanne, lleva más de 30 años en la compañía de Marilisa. Ambos son padres de Lorenzo Valentino e Isadora Sofía Figueroa.

El Alfa y Rosa Alba cuando se casaron en diciembre de 2021.

EL ALFA

Otro artista muy famoso, pero del que muchos desconocen su vida amorosa es el Alfa el Jefe, quien con su esposa Rosa Alba ya lleva 20 años juntos y han procreado dos hijos gozando de un vínculo amoroso alejado de rumores y de la exposición social.

El dembowsero dominicano Emanuel Herrera Batista, la definió a ella, el día de su boda como la “mejor esposa del mundo” y que “hoy empiezo a vivir solo para ti”.

En el 2020, El Alfa dedicó en su álbum “Androide” la canción “Me enamoré” a la también madre de sus dos hijos.

Allí narró como aún sigue enamorado de ella y recuerda cómo Alba estuvo con él “cuando no tenía nada que comer”, antes de su salto a la fama.

Secreto el Famoso Biberón, Katherine Torres y sus tres hijos.

SECRETO

Poco se sabe de esa relación al igual que la de “Secreto”, quien también mantienen a su esposa, más que a sus hijos, lejos de la mirada del público, aunque cada 21 de diciembre felicita a Khaterine Torres reconociéndola por “ser la buena mujer que es y por compartir todos los momentos junto a él”. Ella se encuentra activa en las redes sociales, pero bajo perfil.

OTROS URBANOS

Entre otros urbanos, Arcángel lleva 15 años casado con Janexsy Figueroa; Shadow Blow y Carolina Santana se han mantenido sin mucho figureo, al igual que Shelow Shaq y Lourdes Medina.

Juan Luis Morera Luna, ​nombr real de Wisin, y Yomaira Ortiz Feliciano se casaron el 26 de julio del 2008 y tienen cuatro hijos.

En el caso de Wisin y Yandel, de manera pública se enfocan más en competir sus vidas como artistas, aunque de vez en cuando también de sus vidas privadas.

Wisin lleva unos 13 años casado con Yomaira Ortiz Feliciano, con quien tiene cuatro hijos.

El 26 de julio de 2023, la pareja cumplió 15 años de matrimonio y él lo recordó con un tierno Tiktok de 20 segundos

En el clip, el cantante mostró a Yomaira luciendo su cabellera rizada y pelirroja al natural, con un conjunto veraniego corto en color blanco, mientras compartían un helado, al parecer, en las afueras de un restaurante, sentados al aire libre.

“Hoy estamos de aniversario de bodas número 15 con esa nena linda que ustedes ven aquí, sabrosa, cada vez se pone más linda. Te amo, mi amor, felicidades”, expresó el intérprete urbano a su pareja en las que eran sus bodas de cristal, tal como se le llama al aniversario de 15 años.

El cantante de música urbana Yandel y Edneris Espada Figueroa se casaron en 2004, luego de una larga relación amorosa que inició cuando ambos eran adolescentes.

Yandel, en cambio tiene 20 años casado con Edneris Espada Figueroa y tienen dos hijos.

En una de esas pocas celebraciones públicas, en 2020, Llandel Veguilla Malavé, su nombre real, y su esposa compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram algunos detalles de los festejos de ese año.

Se vio un espectacular arreglo de flores, hubo una noche de cine en casa, junto a su piscina.

Tanto Yomairi como Edneris si comparten momentos con sus familias.

El diputado y comunicador Bolívar Valera y su pareja María Gautreu. Ambos procrearon una hija.

COMUNICADORES

Uno de los comunicadores más celosos de su intimidad es Bolívar Valera, quien tiene contadas fotos con su pareja de hace un tiempo, María Gautreau.

Fue en noviembre de 2022 cuando "El Boli" anunció su compromiso con María, que dio a luz a la hija de ambos, Isabel, en diciembre de 2018.

En 2022, el también diputado, actor, humorista, presentador de radio y televisión compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía de la mano de su prometida, luciendo un espectacular anillo de diamantes en su dedo anular junto a un texto en el que explica que quería tener esta parte de su vida en privado como el tema del cantante mexicano Carlos Rivera que dice “que lo nuestro se quede nuestro”.

Luego agregó: “Los amigos siempre quieren la “producción”, el evento, etc, etc, sin embargo opté por mirarte a los ojos y preguntarte, como dice la canción “que lo nuestro, se quede nuestro”, escribió Valera.

Valera hizo publica su relación el 6 de noviembre de 2022 en un post donde se mostró junto a la joven, disfrutando del concierto del cantautor colombiano Fonseca en el hotel Jaragua.

Días más tarde, "El Boli" se mostró en una publicación en el Estadio Quisqueya durante un juego de beisbol en el que estuvo acompañado de su amiga Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean Cinemas.

Kriss Mijares y Brea Frank se casaron en septiembre 2023.Instagram

En cambio, Brea Frank lleva un perfil de mantener a su esposa, Kriss Mijares, fuera de la atención mediática.

Sin embargo, el locutor y productor radial y la joven venezolana presentaron a su bebé en el Día de las Madres.

Brea Frank colgó varias fotografías junto a la joven profesional de la biología y de imágenes médicas, junto a un post: "En tu primer Día de las Madres, quiero celebrarte no solo como la increíble mujer que eres, sino también como la madre maravillosa que has comenzado a ser. ¡Gracias por todo, mi amor! Feliz Día de las Madres".

Francisca y Francesco Zampogna se dieron el ‘sí acepto’ el 31 de diciembre de 2019 y se casaron una ceremonia religiosa en La Romana en 2022.

Francisca Lachapelle, a pesar de que comparte mucha información de su vida en redes, poco se sabe de su pareja con quien lleva casi cinco años de matrimonio.

Francesco Zampogna y la presentadora dominicana se casaron por el civil en diciembre de 2019. Tres años más tarde, la pareja vivió el sueño de tener su ceremonia religiosa en República Dominicana.

Aunque no revelan muchos detalles al público, en su fecha de aniversario ella comparte algún mensaje dedicando fotos a su amor.

Miralba Ruiz y Aitor Palacio.

Miralba Ruiz y Aitor Palacio (tienen dos hijas, Mara y Ainhoa) han llevado una relación discreta frente a los medios.

Lo de esta pareja fue un flechazo inmediato: “Me gustó desde el primer día. Me parecía tan lindo y divertido. Me hacía reír mucho”, ha dicho Miralba, destacando que no fue ahí que empezó la relación, sino 7 u 8 años más tarde.

Desde aquel instante en que Cupido hizo su trabajo, ya han pasado 24 años de su matrimonio.

Iamdra Fermín y Andres Madera

En 2015 Iamdra Fermín contrajo nupcias con el joven economista Andrés Madera.

El lente del fotógrafo Jochy Fersobe captó los momentos de la boda, que forman parte de la memoria de los novios y quienes compartieron con ellos este momento tan especial.

Acompañando a la pareja estuvieron las hermanas Karla y Stephanie Fatule, el estilista Carlos Martinez, la presentadora de televisión Evelyna Rodríguez, la también presentadora Melissa Guzman y el presentador René Castillo.

El 28 de octubre de 2017, Iamdra Fermín anunciaba a través de las redes sociales que había dado a luz a su primogénito.

“Bienvenido amor de mi vida, bienvenido Rodrigo. Gracias Dios mío. ¡Gracias!”, publicó ella en Instagram, acompañado de una imagen en la que se le ve sonriente junto a su esposo Andrés Madera.

Marianne Cruz, ex Miss República Dominicana 2008 y presentadora de noticias, contrajo matrimonio en 2012 con Juan Rafael Fabián. Tienen dos hijos.

En octubre del 2017 tuvo a su primer hijo, Arturo y en abril de 2020 a su segundo, Ricardo.

Miguel Céspedes y Raymond Pozo junto a sus respectivas esposas, Mariluz Céspedes y Mayra Pinales.

HUMORISTAS

Otras dos figuras son los comediantes Raymond y Miguel. Ambos están felizmente casados, pero sus vidas amorosas están separadas de sus vidas públicas.

En el caso de Miguel Céspedes, está felizmente casado con Mariluz Céspedes y tienen cinco hijos, aunque este no comparte a la vida pública mucho de su familia, de vez en cuando felicita por su cumpleaños a sus hijos.

Sobre Mariluz, está si comparte una que otra publicación en redes sociales junto a Céspedes y su familia, pero se mantiene bajo perfil.

Raymond Pozo desde hace muchos años está casado con Mayra Pinales, con quien tiene tres hijos.

A diferencia de Céspedes, Pozo no comparte casi nada de su vida personal. En cambio, su esposa sí es muy activa en las redes y constantemente comparte momentos junto a su esposo e hijos.