En Santiago se comenta: el aniversario del programa de Jordi Veras

“Al Final de la Tarde con Jordi”, celebró por todo lo alto diez años en el aire por Digital 95.5 FM, la actividad estuvo muy concurrida en el Centro León con una charla a cargo de la periodista Alicia Ortega, “Vida y Trayectoria en El Periodismo de Investigación”, muy interesante. El encuentro reunió a personalidades del quehacer periodístico, médicos, abogados y personalidades de la ciudad, al término de la conferencia los presentes degustaron en el lobby de este centro cultural, unas exquisitas delicias de catering, agua, vinos, cocteles y café. La maestra de ceremonias fue Grisbel Medina, quien como siempre hizo un magnífico trabajo. Jordi, hijo del respetado munícipe santiaguense, Don Ramón Veras, Negro, habló del trayecto de su vida, lo que ha luchado por situaciones que le han ocurrido, tanto familiares, como profesionales y aun así no se detiene. Muy lindas y emotivas sus palabras. La verdad que Jordi es una persona muy querida en esta ciudad por su formalidad, su ejemplo de vida y su talento, es bueno que haya sido respaldado en el aniversario de su espacio radial, que lo produce junto a un grupo de jóvenes y adultos de renombre. Jordi Veras es abogado de profesión como su padre y desde hace muchos años incursiona en radio y televisión con buenos comentarios.

La alcaldesa

Carolina Mejía, hija adorada y protegida del ex presidente Hipólito Mejía, no sé si es buena alcaldesa, no vivo en la capital del país, pero sé que ganó las elecciones con muchos votos. Lo cierto es que ama las redes y se mantiene activa con un figurero intenso, exhibiendo tenis y su bonita cabellera. ¿Le dará tiempo para atender las exigencias de los que viven en esa gran urbe? Que, por cierto, cuando llueve se inunda y el tránsito es insoportable.

Comentario

La histórica dirigente política Lila Alburquerque ha causado estremecimiento con su larga entrevista en este diario, la señora que no coge corte, habla del karma acusando al PLD de destruir su partido, el reformista y por igual al PRD. Bueno, después de disfrutar tanto de las mieles del poder en esos gobiernos que hasta tuvo dos puestos a la vez, cónsul y diputada cobrando dos sueldos al mismo tiempo. Wao, cosa verede Sancho. Lila es fiel, no solo al poder, sino a su look, mantiene su mismo estilo de peinado y sus lentes de leer. La verdad que la petromacorisana se la trae. ¡Ayayay!

Nuevo menú

La Taberna de Pepe es un excelente restaurante, se ha convertido en el preferido de los amantes de la comida gourmet, a pesar que tenía un exquisito menú ahora lo cambiaron para mantearse a la vanguardia, es uno de los lugares escogidos para la celebración de cumpleaños, donde puede encontrar una amplia colección de vinos, champañas y distintos tragos, muchos mozos para no hacer esperar a los comensales, con música en vivo los jueves y sábados, es un buen restaurante para los compueblanos y turistas de distintos puntos del país y el exterior. El empresario Natalio Abreu, un asiduo visitante a este sitio, me invitó a degustar los nuevos platos, todavía no he ido, pero lo haré, porque me gustan los restaurantes de klaas Portela, quien posee siete, cinco en Santiago y también en Bávaro. Hasta la próxima.