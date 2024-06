Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss México por inclusión "de dientes para afuera"

Martha Cristiana renunció como directora de Miss Universo México luego de solo un mes y medio de gestión y acusó a la organización de ostentar una falsa inclusión, ya que rechazaban las propuestas que ella presentó para que en el certamen participaran mujeres sin límites edad, estado civil o si eran personas trans.

La modelo y actriz aclaró que el dueño del certamen, Raúl Rocha Cantú, no era responsable de la situación, pero señaló al equipo de sabotear los ideales por los cuales había decidido aceptar el cargo.

"Lo que se maneja en las juntas es: ‘¡Nombre! ¿40 (años de edad)? ¡Viejísima! Olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’, palabras textuales, y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, he alzado la voz; y más si se trata de las causas que están cerca de mi corazón, que son la equidad y la inclusión de género", puntualizó.