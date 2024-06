Paquita la del Barrio aconseja a Cazzu tras ruptura con Nodal: "Que se busque otro"

El anuncio del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar despertó rumores, teorías y críticas. Muchos de los internautas tomaron el lado de Cazzu, expareja y madre de la hija del cantante mexicano, pues la noticia de la nueva relación se dio pocas semanas después de que se revelara que los padres de Inti habían terminado. Ahora, varias personas han dado su opinión al respecto, una de ellas fue la reconocida cantante Paquita, la del Barrio.

La icónica cantante mexicana recientemente, le mandó un mensaje de apoyo a Cazzu.

La intérprete de 'Rata de dos patas' fue abordada por los medios de comunicación, en el aeropuerto, y decidió dar consejos.

"Que se fijen bien con quién lo van a hacer. Eso sí se los voy a decir, es muy triste vivir con un hombre que esté casado. Yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida", respondió cuando le preguntaron sobre qué consejo le daría a personas como Ángela Aguilar, quienes deciden darse un chance en el amor.

Finalmente, se dirigió a Cazzu: "Que se busque otro, hombre, para qué batallamos".

Se recuerda que el 11 de junio, tan solo dos semanas después de la notificación de la separación de la cantante argentina y Nodal, los intérpretes de 'Dime Cómo Quieres' confirmaron a la revista '¡Hola!' que estaban juntos.

Los usuarios de redes sociales creyeron que se pudo haber tratado de una infidelidad, otros difundieron la idea de que la hija de Pepe Aguilar estaba embarazada y se había casado en secreto con el cantante de 'Botella tras botella'.

Recientemente, Aguilar desmintió muchos de estos rumores. "No me casen ni me embaracen todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona", dijo en una entrevista para 'Quién'.

Además, la cantante de 'Gotitas Saladas' confesó que su amor ya había comenzado antes, pero habían tenido que separarse. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", comentó.