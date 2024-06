Ana Bárbara cuenta cómo casi se ahoga en el mar ante potencial ciclón en México

La cantante Ana Bárbara reveló que estuvo a punto de ahogarse en el mar durante una escapada a Cancún, donde las autoridades advirtieron sobre el mal clima.

"Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevado el mar, mar adentro, y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí", expresó en un video publicado en sus historias.

En uno de los videos donde habla de la persona que la salvó de ser halada por las aguas, la intérprete de "Bandido" etiquetó el usuario de su hijo, José María Fernández, de 17 años, a quien agradeció por arriesgar su vida por ella.

"El mar estaba un poco rebelde. Saben que no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, pero más bien creí que no lo soy, pero hoy me perdí y reconozco que confié de más", explicó.

"Y estoy aquí para agradecerles a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mí angelito, que un día le contaré quién fue", agregó.

"Les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos, ahí cosas que sí, pero hay que tenerle, en este caso, mucho respeto a todo lo omnipotente, a todo lo que no sabemos su fuerza, no la medimos. Y yo creo que soy una muestra de a mí misma de ser más humildes, de que no se puede muchas veces contra el mar, en este caso", finalizó.

A raíz del potencial ciclón tropical en el Golfo de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el lunes fuertes rachas de viento, lluvias y oleaje elevado en Cancún, Quintana Roo.