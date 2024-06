Coleccionistas de canciones ¡y de parejas!, 7 cantantes del amor que no terminan de encontrarlo

El amor es la fuerza que mueve al mundo. Este sentimiento ha sido fuente inagotable de inspiración para los artistas, quienes han construido sus carreras cantándole al amor, sin embargo, su vida personal, ha estado marcada por desilusiones y rupturas amorosas.

Y es que el amor es algo inexplicable que a veces puede ser tan efímero y no siempre regala el “felices para siempre”, pero esto no significa que no se pueda seguir en su búsqueda hasta encontrar el alma gemela.

A pesar de cantarle al amor, estos siete artistas no han logrado encontrarlo y van de cambiando de parejas tal como Christian Nodal, Marc Anthony, Luis Miguel, Taylor Swift, Cristian Castro, Jennifer López, Belinda.

Christian Nodal

Christian Nodal en foto 2023

Ahora mismo el mundo del espectáculo anda atento al nuevo romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, un amor que según ellos, no es nuevo y puede que sea así, pues la parejita grabó en 2020 “Dime cómo me quieres”, el tema cuenta la historia de un joven enamoradizo que no logra conquistar a su nuevo amor.

Los jóvenes de 25 y 20 años respectivamente andan destilando amor por todos lados luego de anunciar su relación a menos de un mes de Nodal informar que había terminado con Cazzu, su expareja y madre de su hija, Inti.

Y es que Nodal se ha convertido en uno de los artistas mexicanos más escuchados en Spotify con sus letras dedicadas al amor. Sin embargo, aunque es exitoso en la música, el intérprete de "No te contaron mal" no le ha ido tan bien en el amor, por lo que su historial amoroso registra varios nombres.

Estibaliz Badiola: Con tan solo 18 años, el cantante y la influencer se convirtieron en pareja. Solían compartir algunas fotografías juntos en las redes sociales, pero el amor duró poco, pues un año más tarde el romance terminó.

María Fernanda Guzmán: En 2019, Nodal le dio una nueva oportunidad al amor, ahora al lado de la hija del futbolista Daniel "Travieso" Guzmán. El noviazgo iba muy en serio, Fernanda solía acompañarlo a todos sus eventos, incluso convivía con la familia del artista. Sin embargo, a finales de ese mismo año, la relación llegó a su fin.

Belinda: Los artistas se conocieron en una entrega de premios; incluso ella lo invitó a Bailar; pero el flechazo no llegó hasta mediados del 2020, cuando coincidieron como "coaches" en el mismo programa: "La voz México". Para agosto de este mismo año ya estaban anunciando su noviazgo.

Nodal y "Beli" se volvieron inseparables y para mayo del 2022 ya se habían comprometido en matrimonio, pero la boda nunca llegó y tan solo nueve más tarde, justo un día después de San Valentín, anunciaron su ruptura en medio de fuertes rumores de problemas de tipo económicos.

Cazzu: Su más reciente pareja. Se conocieron en mayo de 2022, pero fue hasta junio de ese mismo año cuando se les vio juntos por primera vez. En agosto hicieron su primera aparición oficial y ocho meses más tarde, en su natal Argentina, la rapera anunció que se convertirían en papás.

Marc Anthony

Marc Anthony graba una bachata por primera vez.SUPA JOE

A ritmo de salsa, Marc Anthony tiene un repertorio dedicado al amor, pero “el flaco” no ha contado con mucha suerte si tomamos su historial amoroso como prueba.

Marc Anthony registra al menos 10 parejas conocidas, de las cuales con cuatro contrajo matrimonio. Su relación más mediática fue entre los años 2004-2011 con Jennifer López. También se casó en el 2000 con Dayanara Torres, en 2014 con la modelo Shannon de Lima y en 2023 se casó con la modelo paraguaya, Nadia Ferreira, con quien sigue felizmente casado y con un hijo.

Jennfer López

Jennifer LópezInstagram

Jennifer López ha cantado al amor en innumerables baladas y canciones pop. Sin embargo, su vida amorosa ha sido objeto de gran interés mediático debido a sus múltiples matrimonios y relaciones. Acumula un total de 13 relaciones expuestas al público y cuatro matrimonios. Entre sus amados figuran Marc Anthony, Alex Rodríguez, Ben Affleck y Sean Combs.

A dos años de casarse con Affleck y de creer que la segunda oportunidad que se dieron era la culminación de su historia de amor, la cantante y el actor están en una crisis matrimonial que todo parece indicar que terminará en divorcio.

taylor swift



Taylor Swift EFE

Taylor Swift es una de las cantantes más icónicas. Sus canciones relatan experiencias personales y amorosas. A pesar de su habilidad para capturar la esencia del amor y el desamor en sus letras, Swift ha tenido una serie de relaciones muy publicitadas pero breves. Entre sus parejas se encuentran nombres como Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Harry Styles, Lucas TillTom, Hiddleston, Calvin Harris, Travis Kelce, entre otros. Cada relación ha inspirado nuevas canciones, convirtiendo sus experiencias personales en éxitos mundiales.

Luis Miguel

Luis Miguel .Externa

Luis Miguel ha sido un hombre de grandes canciones y grandes amores. El Sol de México no solo cautiva con su voz y letras dedicadas al amor, sino que ha vivido intensamente este sentimiento, aunque no siempre ha terminado bien.

El artista nunca se ha casado, pero se ha enamorado de muchas mujeres. Actualmente, tiene una relación con su comadre, Paloma Cuevas y entre sus parejas se destacan: Stephanie Salas, con quien procreó a Stephanie Salas; Aracely Arambula, madre de sus dos hijo, Miguel y Daniel; Mariana Yazbek, Isabella Camil, Mariah Carey, Myrka de Llanos, entre otras.

BELINDA

Belinda, archivo LD

Belinda ha sido una fiel creyente en el amor, al igual que sus canciones. Los romances más polémicos de la artista incluyen a Christian Nodal, Maluma, Giovani Dos Santos, Criss Angel, Mario Dom y Lupillo Rivera.

CRISTIAN CASTRO

“El Gallito feliz” Cristian Castro no ha sido tan feliz en el amor. A pesar de que el cantante es uno de los artistas románticos más queridos de México, no ha tenido buena suerte en el amor y tiene un largo historial amoroso.

El cantante se ha casado tres veces y sus parejas han sido: Sofía Vergara, Gabriela Bo, Carol Victoria, Valeria Liberman, Paola Erazo, Mariela Sánchez, Ingrid Wagner, y otras más.