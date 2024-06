Muere María Reneé, primera ganadora del reality "La Isla2, a los 34 años

Se dio a conocer este miércoles 12 de junio el fallecimiento de María Reneé, quien fuera la ganadora de la primera temporada de "La Isla", a los 34 años.

Hasta el momento, las circunstancias que rodearon su partida no han sido reveladas, dejando a sus admiradores en la incertidumbre y el desconcierto. Sin embargo, las redes sociales se han inundado de emotivos mensajes y muestras de cariño hacia la joven y su familia.

Su última publicación en redes sociales fue el pasado 28 de abril, donde compartió fotografías junto a su pareja, Diego, dejando un registro visual de su amor y complicidad.

Esta noticia, también ha resonado en el mundo del espectáculo, generando reacciones emotivas entre sus colegas y amigos. Tania Rincón, quien compartió escenario con ella en "La Isla" y mantenía una estrecha amistad, se despidió con un conmovedor mensaje en Instagram, acompañado de fotografías que rememoran los momentos compartidos entre ellas.

“Mi Treasure, mi Rana René, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María René”, se lee en dicha publicación.

La noticia también fue confirmada por el programa "La Isla" a través de una publicación en su cuenta de X, donde el reality show expresó: " ¡Lamentable! Murió María Reneé, ganadora de la primera temporada de La Isla".

¿Quién era María Reneé?

María Reneé Núñez Peralta fue una concursante de la Primera Temporada del reality show "La Isla", donde se destacó como miembro del equipo de los Desconocidos. Su determinación y esfuerzo la llevaron a conquistar el primer lugar en la competencia, haciéndose merecedora del premio de dos millones de pesos.

Originaria de Hermosillo, Sonora, María Reneé nació el 2 de marzo de 1990, y fue la segunda de cuatro hermanos en una familia que la reconocía por su disciplina en cada faceta de su vida.

Desde temprana edad, demostró un compromiso inquebrantable en sus actividades, ya sea en su dedicación al ejercicio, su carrera como diseñadora gráfica y en su alimentación.

Fue apasionada por los deportes, pues incursionó en disciplinas como el ciclismo, el voleibol y el softbol, destacando en diversos equipos escolares a nivel nacional.

Su amor por la playa no solo le otorgó momentos de esparcimiento, sino que también fortaleció su espíritu competitivo, convirtiéndola en una de las integrantes más sólidas en "La Isla" en el año 2012.

Además de su destreza en el ámbito deportivo, María Reneé incursionó en el mundo del modelaje, siendo rostro de varias revistas y representando a su universidad en diversas ocasiones. La confección y la repostería también formaban parte de sus talentos, complementando así su versatilidad y creatividad.

En los últimos tiempos, María Reneé optó por mantener un perfil bajo en los medios de comunicación, alejándose de los reflectores. Aunque los detalles sobre su vida reciente son escasos, se sabe que mantuvo relaciones cercanas con algunos presentadores, como la conductora del programa "Hoy", Tania Rincón, quien compartió una estrecha amistad con ella.