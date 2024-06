Kevin Spacey confiesa que está en quiebra

Al borde de las lagrimas el actor Kevin Spacey dijo en una entrevista que debe millones de dólares después de años de defenderse contra acusaciones de abuso sexual presentadas por docenas de hombres, que él mismo niega, aunque admite haber sido “demasiado hábil” y tenido un comportamiento que “traspasó los límites”.

En la entrevista otorgada a Piers Morgan, Spacey explicó que su casa en Baltimore había sido embargada y se venderá en una subasta, y dijo que no está muy seguro de a dónde vivirá en el futuro.

Al ser cuestionado del porqué había llegado a esa situación el actor de "House of Cards" dijo que no podía pagar la deuda que tiene que según él, asciende a millones de dólares.

Sobre las demandas que pesaban en su contra, el actor admitió que había "superado los límites" al "ser demasiado hábil" con la gente en contra de sus deseos en el pasado, aunque afirmó que "no sabía en ese momento" que eran insinuaciones no deseadas.

“Estoy de acuerdo en que la palabra 'manosear' es una palabra muy extraña. Yo personalmente he acariciado a la gente, he sido gentil con la gente, así soy yo. Estás insinuándose a alguien y no quieres ser agresivo. Quieres ser gentil. Quieres ver si van a responder positivamente. Creo que la palabra en sí no es una palabra que asocio con mi experiencia”, dijo el actor, de 64 años.

Spacey fue absuelto en 2023 en el Reino Unido de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.