Ed Sheeran revela por qué no ha tenido celular desde el 2015

Ed Sheeran, de 33 años, ha sorprendido al público al revelar que no usa celular desde el año 2015.

A raíz de esta decisión, el intérprete de "Shape of you" explicó que ha mejorado su creatividad e interacción con otras personas y ahora ha optado por organizar sus compromisos en su correo electrónico a través de un iPad.

"Me sentía muy, muy abrumado y triste cuando lo usaba. No corté el contacto con la gente, simplemente lo limité", dijo el músico británico.

"Me deshice de él en 2015… Descubrí que tenía el mismo número desde los 15 años y me hice famoso y tenía 10.000 contactos en mi teléfono. Estaba perdiendo la interacción en la vida real, así que me deshice de él", añadió.