Un colgante con leche materna, el curioso regalo de Evaluna a Camilo

Camilo y Evaluna se preparan para recibir a su segundo bebé Amaranto (de quien no saben el sexo) y revelaron que tanto ese embarazo como el de su hija Índigo fueron concebidos en España.

El cantante colombiano, quien acaba de lanzar su álbum “Cuatro” está en España promocionando su próxima gira “Nuestro lugar feliz tour” y visitó el programa “El Hormiguero” junto a su esposa donde hablaron de su faceta cómo papás y los que están viviendo con este segundo embarazo.

Durante el programa español, Camilo enseñó un regalo muy especial que le hizo la hija menor de Ricardo Montaner; se trata de un colgante con un poco de leche materna cristalizada.

Este importante regalo fue para Evaluna mostrarle a su esposo que sus oraciones fueron escuchadas debido a que a ella sus médicos le dijeron que no podía tener hijos y su sueño siempre fue ser mamá y lactar a sus retoños, así como lo ha hecho con su hija de dos años que todavía le da el pecho.

“Evaluna tenía dos sueños específicos, ser mamá y ser una vaca lechera (mujer lactante)”, dijo el artista. “Nosotros que creemos en el poder de la intención y la oración literal teníamos un diario en el que escribíamos todos los días y orábamos por su fertilidad y yo le decía: Dios permite que mi esposa sea una vaca lechera”.

Con relación a esto el interprete de “Plis” se tatuó una vaca en el antebrazo.

“Evaluna tenía todos los checkmarks para no. Ella me pidió que rezara y le pidiera a Dios que fuera una vaca lechera. Mi hija ya va a cumplir dos años, tiene 1 año y 10 meses, y mi hija toma ‘teta’, todos los días todavía. Yo me tatué esto porque es como el testimonio del foco de la oración que pusimos para que ella cumpliera su sueño, y lo cumplió”, dijo sobre el tatuaje tan especial que muestra orgulloso frente a la cámara.

También contaron que Evaluna tiene siete meses de embarazo.