Acusan de agresión sexual al productor musical The Dream

The Dream, escritor y productor ganador de un Grammy por algunos de los mayores éxitos de Beyoncé y Rihanna, entre otros, fue acusado por una mujer de agresión sexual y otros abusos.

Chanaaz Mangroe, quien actuó bajo el nombre artístico de Channii Monroe, alega en su demanda que The-Dream, cuyo nombre legal es Terius Gesteelde-Diamant, la atrajo a “una relación abusiva, violenta y manipuladora llena de agresiones físicas y encuentros sexuales violentos”. ”. , y una horrible manipulación psicológica” después de que dejó su Holanda natal para ir a Estados Unidos con la esperanza de triunfar como cantante.

Gesteelde-Diamant, ocho veces ganador del Grammy y escritor y productor de grandes éxitos como “Single Ladies (Put a Ring on It)” de Beyoncé, “Baby” de Justin Bieber y “Umbrella” de Rihanna, ha negado las acusaciones.

Mangroe, de 33 años, dice que un representante de Gesteelde-Diamant se acercó a ella en las redes sociales en 2014 y le pidió que le enviara muestras de su música, y que el productor la llevó en avión a Atlanta a principios del año siguiente. con la promesa de ayudarla en su carrera.

Según la demanda, Gesteelde-Diamant comenzó a grabar con ella y “le dijo que la convertiría en las próximas Beyoncé y Rihanna”, pero que tendría que compartir detalles íntimos y vergonzosos con él y permitirle un control total sobre ella. Aunque estaba casado, Mangroe dice que le dijo que se convertirían en una pareja famosa que ganaría 10 premios Grammy juntos.

Mangroe alega que durante más de un año, Gesteelde-Diamant la presionó y la obligó a consumir drogas y alcohol en exceso, tuvo relaciones sexuales con ella que fueron violentas más allá de su consentimiento, la violó en ocasiones y la mantuvo encerrada en una habitación. . durante largos tramos. Ella dice que él la controlaba violentamente, la obligaba a hacer dieta y hacer ejercicio, y le permitía poco contacto con los demás.

Los representantes de Gesteelde-Diamant no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios. Pero dijo al New York Times en un comunicado que las acusaciones “son falsas y difamatorias”.

"Me opongo a todas las formas de acoso y siempre me he esforzado por ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales", decía el comunicado. "Como alguien se comprometió a generar un impacto positivo en mis compañeros artistas y en el mundo en general, estas acusaciones me ofenden y entristecen profundamente".

Mangroe alega en su demanda que en lugar de ayudar a su carrera, Gesteelde-Diamant la trastornó al obligarla a cancelar un contrato discográfico que había firmado. Ella dice que el trauma le provocó ansiedad y depresión severas, junto con pérdidas financieras por el daño causado a su carrera. La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, busca que los daños y perjuicios se determinen en el juicio.

"Lo que Dream me hizo imposible hizo vivir la vida que me imaginaba y perseguir mis objetivos como cantante y compositor", dijo Mangroe en un comunicado. “Al final, mi silencio se volvió demasiado doloroso y me di cuenta de que necesitaba contar mi historia para sanar”.

La Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales a menos que lo denuncien públicamente, como lo ha hecho Mangroe.