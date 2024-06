Victoria Ruffo confiesa tuvo que tomar terapia tras separarse de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron una polémica relación en la década de los 90's y fruto de ese romance nació su hijo José Eduardo, ahora la actriz reveló que tuvo que tomar terapia tras separarse del padre de su hijo.

La llamada “reina de las telenovelas” dijo ante las cámaras de los medios de comunicación mexicano que gracias a la terapia pudo perdonarse a sí misma porque llegó a culparse de la ruptura con el comediante.

"Estuve como 7 meses con una terapeuta, yo tengo una frase que me ayudó mucho con mi proceso y es: 'El problema es de dos, el 50 por ciento de uno y el 50 del otro'. O sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente.", dijo la actriz, reportó El Debate.

La relación de los famosos siempre ha sido tensa rodeada de polémicas incluso después de separarse, sin embargo, se reencontrarán para el nacimiento de su nieta, Tessa. Al ser cuestionada si estaba dispuesta a tomarse una fotografía con Derbez, respondió lo siguiente: “Yo digo que pues, tenemos que tomarnos una foto juntos, somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza ¿no?”.