Chiquis revela que estaba embarazada y sufrió un aborto espontáneo

Chiquis reveló en el día de hoy la pérdida de un embarazo de siete semanas, que no había hecho público hasta este momento, tras sufrir un aborto espontáneo.

La cantante de 38 años dio a conocer su situación para disculparse con sus fanáticos en la ciudad de Albuquerque por posponer el concierto que tenía pautado en ese lugar.

"Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente", escribió.

"Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", señaló.

"Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos re-agendarla", afirmó.

En un video Chiquis explicó que había contactado a su doctora cuando sintió los primeros dolores y que la especialista le recomendó "no dar brincos" en el escenario. Sin embargo, tuvo que ser ingresada debido a que la intensidad de los dolores fue aumentando y finalmente le dieron la triste noticia. La hija mayor de Jenni Rivera se comprometió el 29 de mayo de 2023 con el fotógrafo Emilio Sánchez.

"Yo tenía siete semanas de embarazo, y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, pero hablé con mi doctora y me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al siguiente día, que fue ayer, fue más fuerte (el malestar)", compartió entre lágrimas.