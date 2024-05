En Santiago se comenta: Danny Daniel, otro cantante de los viejos tiempos en el país

Los artistas no se dejan caer sobre todo si hay salud relativa, por así decirlo, porque a los ochenta y dos años de edad siempre se tiene alguna dolencia, pero nada, la vida continúa y no es tan difícil si hay entusiasmo para no dejar de trabajar. Todo esto, a propósito de la presentación en el país del baladista español Dany Daniel, o su nombre real Daniel Candón de la Campa, quien está haciendo una gira por aquí con motivo del mes de las madres y se ha presentado en varios lugares de República Dominicana con sus muchos éxitos musicales, como lo es El Vals de Las Mariposas, es muy lindo, un clásico de este cantautor. Son muchos los intérpretes, de todas las edades que están viniendo y siempre se van felices, porque en este país siempre sus fans los apoyan sin importa la edad.

AIR EUROPA ESTARÁ EN SANTIAGO

El aeropuerto Internacional del Cibao sigue ampliando sus rutas hacia distintos destinos para competir internacionalmente y estar acorde con el desarrollo de Santiago. A partir del 27 de junio estará volando en nuestro cielo la aerolínea española Air Europa, conectará esta ciudad con Madrid; muy buena noticia para los viajeros de esta región y para la capital española, ya lo han hecho otras aerolíneas.

Recordamos que en las navidades del 2022 estuvimos acompañando a los ejecutivos y miembros del consejo administrativo del Aeropuerto Cibao, junto al administrador Teófilo Gómez, a un vuelo inaugural a Madrid en un viaje encantador con la buena compañía de Teófilo, una persona súper agradable y atenta, así como José Darío Suárez, Fanny Jiménez, Yuberkis Rodríguez y José Luis Rojas, una persona conocedora de los encantos de Madrid, ciudad que me fascina, un viaje que recordamos con mucha emoción, una época hermosa en esta ciudad europea. Les cuento que esta ruta viajará dos veces a la semana, jueves y sábado, será interesante el turismo de allá para acá y de esta región a Europa. Son muchas las personas que están viajando hacia la Madre Patria desde Santiago, en especial para pasarse la Navidad. Ya he viajado por esa línea, no solo desde este país, también internamente en España a otras ciudades. Francisco Pérez es el director regional de Air Europa y está muy motivado con que esta nueva ruta viaje desde La Hidalga.

El chef italiano Paolo Modolo es muy querido en Santiago de los Caballeros.

TRES DÉCADAS

Paolo Modolo es un simpático italiano que se ha robado el corazón de muchos de nosotros en este Santiago de Los Caballeros, nuestra ciudad Corazón. Llegó al país muy joven, a los 24 años, escuchó y vio imágenes de República Dominicana a través de uno de los suyos en un canal de televisión de su país, cuando en esta isla solo se conocía a Haití, pues emprendió viaje a conocer esta media isla y la encontró tan hermosa que se quedó, luego puso un restaurante, hace 30 años y ha sido divino, es un referente en esta ciudad, ha cosechado grandes amigos, muchos millonarios, políticos, banqueros, médicos, profesionales y gente del pueblo. IL Pasticcio es visitado por turistas nacionales y extranjeros, en busca de un pedacito de Italia, tanto la comida como la decoración forman parte de ese país europeo. ¿Quién no gusta de un excelente ambiente, calidad, frescura en los alimentos, buenas atenciones y unos exquisitos platos? Paolo es un jugador de golf que disfruta su vida a plenitud con este deporte y también con grandes motoras, él está súper feliz por la acogida que tiene su restaurante y celebrar los 30 años de instalado aquí, ubicado en el exclusivo sector de Los Cerros de Gurabo.

boda del año

El 8 del mes de junio en la Catedral Primada de America, Zona Colonial, Santo Domingo habrá una boda por todo lo alto, se casan el hijo del senador y expresidente del senado, Eduardo Estrella y Arelis de Estrella con la hija de Alejandro Grullón, fallecido y Melva Segura viuda Grullón. Según mi fuente, las madres de los contrayentes, Arelis y Melva están súper felices por la unión de Guarionex y Alexandra. La celebración será en La Fortaleza Ozama y será todo un acontecimiento social en el país. Hasta la próxima.