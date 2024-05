Arath de la Torre sobre las drogas: "La he consumido, la he disfrutado, me he reído"

El actor Arath de la Torre no ha ocultado que durante muchos años fue consumidor de marihuana y de bebidas alcohólicas. Pero ahora con la promoción de su obra "Marihuanólogos" aprovechó para revelar mayores detalles sobre su pasada relación con las sustancias.

"Sí, la verdad es que la he pasado muy bien. No estoy incitando al público que lo haga; nunca seré una persona que incite a la drogadicción porque aquí decimos ‘se drogan. ¡Ay qué feo se oye!’. No, nunca voy a estar a favor de que la gente se haga daño, pero creo que mi haber, claro que la he consumido", expresó de la Torre.

"la he consumido, la he disfrutado, me he reído; me ha ayudado, a veces, en mi creatividad, en muchas áreas, y me llega en un momento cuando ya estoy retirado y es muy chistoso porque le di tantos años, que ahora que ya no me doy me llega y ni siquiera me han dado ganas de fumar", añadió.

De igual manera, de la Torre señaló que también abusó del alcohol, aunque actualmente lleva casi una década sobrio y reflexiona sobre los daños que puede causar tanto a la salud como de manera familiar.

"Hablando un poco en serio, hay drogas como el alcohol, por ejemplo, que es droga permitida que destruye familias, causa accidentes, que mata, que te causa cirrosis y muchas cosas", contó.

"No puedo negar mi trayectoria, no solamente por la marihuana; acabo de cumplir ocho años sin beber y me tiene muy contento", mencionó.