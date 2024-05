Las Kardashian, entre el éxito y la tragedia

A estas alturas, la dinastía Kardashian no necesita presentación: prácticamente el mundo entero conoce a las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, sus medias hermanas Kendall y Kylie Jenner, y a la madre de todas ellas: Kris Jenner.

Y, tanto para todos aquellos que además de conocerlas disfrutan viendo sus aventuras, como para los más rezagados que todavía no sepan quiénes son; acaba de aterrizar en la parrilla la quinta temporada de su serie de telerrealidad, “The Kardashians”... Y es este estreno el que ha traído consigo una mala noticia acerca de la salud de Kris.

La telerrealidad más exitosa

Pero, ¿por qué las aventuras y desventuras de este clan (o, mejor dicho, “klan”, como la K del apellido con la que inician todos sus nombres) causa tanta expectación? Más de 15 años de exposición televisiva y un pasado entre socialités parecen la respuesta.

Aunque la familia Kardashian estuvo relacionada con celebrities y personalidades desde muy temprano, fue Kim por quien terminaron saltando a la fama como clan. La que fuera la discreta amiga de Paris Hilton, cobró relevancia pública cuando se filtró un video íntimo de ella junto a su ex, el rapero Ray J.

Las apariciones públicas de Kim y su notoriedad desembocaron en que la familia terminase teniendo su propio programa de telerrealidad, ‘Keeping Up with the Kardashians’, que se retransmitió desde 2007 hasta 2021, durante un total de 20 temporadas.

Desde entonces, todo el clan se volvió relevante, y gran parte de los acontecimientos relevantes de su vida han formado parte del “show”, como peleas y relaciones, las cirugías estéticas de Kris, los selfis de Kim mientras Khloe ingresaba en prisión o la salida, o la salida de Caitlyn Jenner del armario como mujer transgénero.

De hecho, una vez finalizado ‘Keeping Up with the Kardashians’, el clan anunció que la serie de telerrealidad continuaría con un cambio de nombre y plataforma: así fue como ‘The Kardashians’ se estrenó en 2022 en Hulu y, a nivel internacional, en Disney+.

La dura noticia de Kris Jenner

Ahora, acaban de estrenar la quinta temporada, que promete ahondar todavía más en la vida de la madre y hermanas: la nueva casa de Kim tras separarse de Reggie Bush, su cita a ciegas y cómo se enamora de su nuevo guardaespaldas o sus desacuerdos con Khloé; son algunas de las tramas.

El nuevo bebé de Kourtney y su obsesión por volver a quedarse embarazada pronto para que sus hijos tengan la misma diferencia de edad que ella y Kim, el nuevo entrenador personal de Kris o el cumpleaños de Khloé son otros eventos que pueden verse a lo largo de los 12 episodios de esta temporada.

Pero hay un suceso más que se ha dado a conocer durante el trailer del programa de las Kardashians, y que ha conmocionado a los seguidores de la familia: a la matriarca del clan, Kris Jenner, le han detectado un tumor.

Así lo desvelaba ella misma en una de las escenas del vídeo: “me hicieron un escáner, encontraron un quiste y un pequeño tumor”, dijo, arropada por sus hijas y por su novio, el manager Corey Gamble.

Y, por el momento, se desconoce la gravedad de este tumor o la zona en la que se encuentra, aunque todo apunta que a través del propio programa los espectadores podrán averiguar algo al respecto.

Una dinastía de “influencers”

La noticia sacude a la madre de las Kardashian-Jenner apenas un par de meses de perder a su hermana Karen Houghton, que falleció a los 65 años por causas naturales, y que según dijo Kris en un comunicado, “era hermosa por dentro y por fuera. Era la más dulce, amable, sensible y vulnerable y tan divertida…”.

Pero, más allá de la impactante noticia, Kris Jenner sigue en activo y sin visos de retirarse de la vida pública. En su última entrevista con James Corden para su podcast, la matriarca se mostró optimista: “Cada vez que llega mi cumpleaños, empiezo a centrarme en mi salud y a pensar en todo lo que debo hacer para cuidarme y ser mi mejor versión”, dijo.

Y es que, a sus 68 años, la matriarca del clan es dueña de una fortuna de 170 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Elevada, sí, aunque 10 veces menor de la que posee su hija Kim (unos 1.700 millones) o unas seis veces más pequeña que la de Kylie (680 millones).

Estas cifras no son de extrañar teniendo en cuenta que Kylie, Kim y Khloé figuran entre las 10 personas mejor pagadas en Instagram, según un estudio de Hooper HQ. Cada publicación en esta red social les reporta, respectivamente, 2.386.000, 2.176.000 y 1.866.000 dólares. Kendall y Kourtney no están en el top, pero ganan unos nada desdeñables 1.758.000 y 1.343.000 dólares.

Unos números que, a juzgar por la expectación que han generado la madre y hermanas con el estreno de esta nueva temporada, tienen crecimiento para rato. Y, por el momento, para averiguar más sobre ellas y conocer más detalles sobre el estado de salud de Kris y la vida sentimental y familiar de sus hijas, el programa parece ser la clave.