"Espero quedarme con ella toda mi vida", decía Nodal días antes de anunciar su separación de Cazzu

Apenas el viernes, durante su gira de medios con motivo al lanzamiento de su próximo disco, Christian Nodal hablaba con orgullo de Cazzu, sin embargo, la tarde de hoy los cantantes tomaron por sorpresa a sus fanáticos cuando anunciaron su separación.

El cantante mexicano explicó en una entrevista en el programa "El Gordo y La Flaca" cómo era su relación con la rapera argentina tras el nacimiento de la hija de ambos en septiembre del año pasado.

"Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Ella es una gran mamá, es un gran ser humano y sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado, yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso", expresó.

"Tenemos una buena amistad, compañerismo, entonces el amor no se trata solo de pasiones, se convierte en eso, en un equipo, yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho y estoy feliz", continuó.

Ambos iniciaron su romance a mediados de 2022 y en abril de 2023 confirmaron que estaban esperando a su niña Inti.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti", compartió Nodal en sus historias de Instagram.