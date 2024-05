Diddy dice su comportamiento en el video donde aparece golpeando a su expareja es "imperdonable"

El rapero Sean "Diddy" Combs reaccionó a las imágenes reveladas recientemente por CNN donde aparece golpeado brutalmente a su expareja, la cantante Cassie Ventura, en el cerrado Hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles, el 5 de marzo de 2016.

El compositor de 54 años publicó la mañana de este domingo un video en su Instagram, donde catalogó de "imperdonable" su comportamiento violento, que lo llevó a buscar ayuda profesional.

"Es muy difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida. A veces tienes que hacerlo. Estaba jodido. Quiero decir, toqué fondo. Pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Estoy disgustado. Me sentí disgustado entonces. Cuando lo hice, ahora estoy disgustado. Fui y busqué ayuda profesional. Tuve que ir a terapia, tuve que ir a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho, pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho", expresó el magnate.