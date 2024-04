Parejas de Hollywood que lograron el "felices para siempre"

El matrimonio. El paso definitivo que da una pareja para, en teoría, tener un “felices para siempre”. Sin embargo, muchas veces las historias de amor no salen como se esperaría y los matrimonios terminan en divorcios, especialmente entre las celebridades… Pero no es el caso de estas parejas famosas que han seguido unidas con el paso de las décadas.

Warren Beatty y Annette Bening

Considerado el “Don Juan del siglo XX”, Warren tenía fama de seductor. Peter Biskind, autor de ‘Star: How Warren Beatty seduced America’ calculaba que habría tenido unas 12.775 amantes, aunque el actor lo desmintió.

Pero todo cambió cuando él y Annette Bening se conocieron durante el rodaje de ‘Bugsy’ (1991). En el mismo momento en que la vio, Warren lo tuvo claro: “la observé y supe que quería casarme”.

Pese a todo, mantuvieron su relación en un plano discreto, y el mundo se sorprendió cuando se casaron en 1992. Ahora, él y Annette llevan 30 años casados y tienen cuatro hijos en común.

A Bening se le ha atribuido el mérito de haber “domado” al conquistador, pero ella siempre se ha mostrado tajante al respecto: “eso no fue lo que pasó, para nada… Pero decidí que no iba a molestarme en corregir a la gente y me he limitado a seguir a lo mío”, dijo en declaraciones recogidas por El Periódico.

Denzel y Pauletta Washington

Más de cuarenta años. Es el periodo de tiempo que Denzel Washington y su esposa Pauletta Pearson llevan casados. Es, sin duda, uno de los matrimonios más longevos de la lista.

Se conocieron durante el rodaje de ‘Wilma’ (1977), se convirtieron en marido y mujer en 1983 y tienen cuatro hijos, uno de los cuales comparte la vocación paterna por el mundo de la actuación.

Y, a pesar de que cada cierto tiempo surgen rumores sobre supuestas infidelidades del actor, lo cierto es que ambos las han negado ante los medios y, más de cuatro décadas después, continúan casados.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

La protagonista de “Sex And The City” y el actor conforman otro de los matrimonios mejor avenidos de Hollywood, al menos en cuanto a la longevidad de su unión. Y es que estuvieron juntos varios años antes de compartir nupcias.

Se conocieron en 1991, cuando Matthew trabajaba en una producción teatral junto a Pippin y Toby, los hermanos de Sarah. Desde entonces, la relación fue creciendo hasta que en 1997 se casaron en una ceremonia secreta.

“Puede que trabajar juntos sea un buen ejercicio de pareja”, confesó Broderick en una entrevista publicada por Mujer Hoy, como una de las claves para el largo éxito de su matrimonio.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Este longevo matrimonio se conoció en el año 1996 en el festival de cine Deauville, gracias a la mediación, según dicen, de Antonio Banderas. Y, a pesar de la diferencia de edad entre ambos (Catherine es 25 años más joven que Michael), lo que allí empezó ha perdurado hasta la actualidad.

Aunque al principio no terminaron de conectar, nueve meses después su relación ya iba totalmente en serio. En el 2000 se casaron y, desde entonces, siguen juntos.

Los dos actores han tenido dos hijos en común Dylan y Carys Zeta, y Douglas tiene además a un hijo de su matrimonio anterior, Cameron. Zeta-Jones ha dado alguna vez una de las claves del éxito de esta unión tan duradera.

“Nunca hemos perdido nuestro sentido del humor y todavía disfrutamos mucho de la compañía que nos hacemos el uno al otro”, explicó la actriz en una entrevista con WSJ Magazine.

Tom Hanks y Rita Wilson

A pesar de que la duración del matrimonio entre Tom Hanks y Rita Wilson no ha sido líneal, puesto que tuvo una interrupción con una separación temporal en 2014, cuando llevaban ya más de 25 años casados.

Su historia de amor, no obstante, ha perdurado hasta la actualidad, puesto que se reconciliaron. Y es que ha sido un romance con altibajos, puesto que Hanks le había sido infiel a su anterior mujer, Samantha Lewes, con la propia Rita.

El actor ya tenía dos hijos con Samantha, pero la conexión con Wilson fue inevitable: “Rita y yo nos mirábamos el uno al otro y eso lo era todo”, dijo a Esquire. Tras divorciarse en 1987, se casó con Rita en 1988 y tuvo otros dos hijos con ella.