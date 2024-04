Aspirante a Miss RD 2024 sufre aparatoso accidente automovilístico: "Está viva de milagro"

Durante la presentación de las candidatas al Miss República Dominicana Universo 2024, en un evento al que asistieron expertos en certámenes de belleza, prensa y demás personalidades vinculadas al entretenimiento, la representante de la provincia Puerto Plata, Marleny Dorville, brilló por su ausencia debido a que había sufrido un aparatoso accidente en el que casi pierde la vida, pero "está viva de milagro", contó Magali Febles.

Por su lado, Dorville acudió a una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó que el accidente no ocurrió por un choque y lo define como una persecución del "enemigo". Además narró que el vehículo en el que se dirigía este martes de Puerto Plata a Santo Domingo dio varias vueltas y no pudo llegar a su destino, ya que tuvo que ser traslada al hospital junto a su equipo de trabajo, compuesto por su mánager Miguel González y su maquillista Fernanda, todos quedando con lesiones moderadas en sus cuerpos.

González, quien conducía el carro, cree que se quedó dormido por unos segundos debido al cansancio de los días que han estado viajando de madrugada desde el interior a los entrenamientos de la modelo para la final del concurso que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo.

"No chocamos, no hubo nadie más, estábamos solos en la carretera, no hubo más nadie en la carretera, por eso es que le estamos diciendo que ustedes no nos vayan a entender sobre lo que realmente pasó o lo que estaba pasando en el camino completo, fue algo súper raro", expresó González.

"El enemigo nos estaba persiguiendo, pero como nosotros tenemos tanta fe en Dios, siempre Dios protege mucho a sus hijos y Dios puede más que el enemigo y Dios estuvo ahí con nosotros", añadió Dorville. También instó a no hacer caso omiso a las señales divinas y a conducir con precaución.

Dorville afirma que por un momento perdió el pulso y llamó a su madre para despedirse y al padre de sus hijos para pedirle que se encargue del cuidado de los dos niños.

La empresaria y organizadora de eventos informó que tendrá que volver a una evaluación medica por su espalda, donde tiene cinco hernias y se encuentra peor luego del siniestro vial.

Sobre si pretenden regresar la competencia, González aseguró: "Estamos dispuestos a que ella siga participando, todo va a depender de su recuperación, partiendo de eso tomamos la decisión de si ella vuelve o no". Mientras la directora de la organización en el país, Magali Febles, informó que la banda de Puerto Plata la estará esperando "porque es una niña encantadora".