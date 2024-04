¡Por fin juntos! Michelle Salas comparte foto junto a Luis Miguel

La noche de este lunes, Michelle Salas sorprendió a millones de personas con una fotografía junto a su padre, la estrella de la música romántica Luis Miguel.

En la imagen publicada en redes sociales, padre e hija se muestran sonrientes a bordo de un avión privado mientras toman una copa de vino. También destaca la mano del cantante rodeando la cintura de su primogénita, quien está sentada sobre sus piernas.

A pesar de que la publicación en el Instagram de la modelo e influencer no tiene ningún texto ni emoji, las reacciones no se hicieron: "El rey junto a su princesa", "La foto que esperábamos", "Me has hecho llorar, Michelle", "La mejor foto. Padre e hija", "Gracias por regalarnos esta foto soñada", "Momento único, padre e hija".

Según medios mexicanos, la foto habría sido tomada el día del cumpleaños número 54 de Luis Miguel, el pasado 19 de abril, mismo día en el que Michelle fue vista disfrutando del concierto de su padre en Las Vegas.

El 17 de abril, Michelle y Luis Miguel fueron captados cenando en Los Ángeles, donde también los acompañó Danilo Díaz, el esposo de la influencer y una amiga de la pareja.

Michelle Salas, de 34 años, es conocida por ser hija de Luis Miguel, fruto de su relación con Stephanie Salas, pero a lo largo del tiempo ha hecho su propio camino en el mundo de la moda y el modelaje.