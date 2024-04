Ya casi es hora de la Met Gala. El tema gira en torno a las "Bellas durmientes"

¿Un beso de amor verdadero o una invitación a la Met Gala? Aquellos que se encuentran en las filas enrarecidas de celebridades internacionales (y la simpatía de Anna Wintour ) no necesitan elegir.

Estrellas del cine, la moda, la música, los deportes, la política y las redes sociales subirán las escaleras del Museo Metropolitano de Arte el primer lunes de mayo (es decir, el 6 de mayo) para tomar cócteles, cenar y probar la nueva exhibición”. Bellas durmientes: el despertar de la moda”. A medida que se acerca la noche más importante de la moda, es hora de que The Associated Press publique la versión 2024 de nuestra guía anual.

¿CUÁL ES EL PUNTO DE LA MET GALA?

Comenzó en 1948 como una cena de medianoche de sociedad y ni siquiera estuvo en el Met. Más de 70 años después, es uno de los eventos más fotografiados del mundo, famoso por su alfombra roja que hace girar la cabeza, aunque la alfombra no siempre es roja.

Sin embargo, es importante señalar que la fiesta tiene un propósito: recaudar dinero para el Instituto de Vestuario del Met (casi $22 millones el año pasado, un récord para el departamento de autofinanciación) y lanzar la exposición anual de primavera que atrae a cientos de miles de visitantes. al Museo.

Pero es la alfombra misma lo que atrae la atención del mundo, con la lista de 400 invitados objeto de rabiosa especulación hasta el último minuto: una colección de luminarias que posiblemente genera la mayor potencia de celebridades por pie cuadrado de cualquier fiesta en el mundo.

¿QUIÉN SERÁ EL ANFITRIÓN ESTE AÑO?

“Anna Wintour Me Preguntó”, podía cantar Bad Bunny . Jennifer López, con múltiples guiones, suma otro papel más a su ajetreado año. Y luego hay dos estrellas de Marvel que últimamente pasan mucho tiempo en el desierto: Zendaya , que no ha dejado de deslumbrar en las alfombras rojas con sus looks de “Dune” y “Challengers”, y Chris Hemsworth , que comercia con Mjolnir. para la próxima “Furiosa”. (Hemsworth, de hecho, asiste por primera vez a la gala ) .

Y, por supuesto, la propia Wintour.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TEMA DE LA MET GALA?

El tema gira en torno a las “bellas durmientes”, pero tiene poco que ver con los cuentos de hadas. “Bellezas durmientes: Despertar de la moda”, el título de la exposición adjunta, se refiere a prendas de la colección del Costume Institute que han estado “dormidas” y ahora estarán en exhibición, algunas demasiado frágiles para colgarlas en posición vertical para no desintegrarse. El curador Andrew Bolton seleccionó 250 piezas que abarcan cuatro siglos.

El tema va acompañado de un código de vestimenta: este año es "El jardín del tiempo". El tema y el código de vestimenta a menudo se interpretan... vagamente. Entonces, después de todo, existe la posibilidad de que veas una aurora en la alfombra.

¿CUÁNTO TENGO QUE PAGAR POR UNA ENTRADA A LA GALA MET?

Pregunta equivocada. No se puede simplemente comprar un billete. La pregunta correcta es: si fuera famoso o poderoso y me invitaran, ¿cuánto costaría?

OK, SI FUERA FAMOSO O PODEROSO Y ME INVITARAN, ¿CUÁNTO COSTARÍA?

Bueno, es posible que no te pagues a ti mismo. Generalmente las empresas compran mesas. Una marca de moda acogería entonces a las celebridades deseadas. En el pasado, las entradas costaban 50.000 dólares por persona y 300.000 dólares o más por mesa.

¿CÓMO PUEDO VER?

Puedes ver cómo se desarrolla toda la alfombra en una transmisión en vivo de Vogue. Si estás en Nueva York, también puedes unirte a los fanáticos al otro lado de la calle, detrás de las barricadas, en la Quinta Avenida o incluso más al este en Madison. Y la AP tendrá una transmisión en vivo de las salidas desde el Hotel Mark, donde muchos invitados a la gala se preparan.

¿QUÉ PASA DENTRO?

Al ingresar al museo, los visitantes pasan junto a lo que suele ser un arreglo floral increíblemente enorme en el vestíbulo, tal vez con una orquesta tocando cerca, y se dirigen a un cóctel. O se dirigen a ver la exposición. Los cócteles se sirven entre las 6 p. m. y las 8 p. m., seguidos de la cena, pero los más famosos, o los que planean hacer la entrada más grande, a veces llegan (a la moda) más tarde.