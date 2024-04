Aleks Syntek habla del álbum de Karol G y recibe ataques

El cantautor Aleks Syntek se encuentra recibiendo ataques por parte de los fanáticos de Karol G luego de tirar al inodoro el último álbum de la exponente urbana, "Mañana será bonito".

Durante una dinámica en "El podcast +pedido", donde debía elegir los discos que quisiera en su colección y tirar al escusado los que simplemente rechazaba.

"No me entra, no me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos, de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", explicó.

Entre los discos que el artista mexicano sí decidió dejar para su colección, se encuentran el del grupo Belanova, Taylor Swift, Gustavo Cerati, Danna Paola, la banda Zoé y Shakira.

Aunque Syntek aclaró que la música nueva que está siendo Shakira no es de su agradó, sí acepta la que hacía antes en "Pies Descalzos".

"Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones bonitas, pero lo nuevo de ella no me hace muy feliz", dijo.

Sobre la canción de la colombiana en colaboración con Bizarrap, aseguró que debió respetar al padre de sus hijos.