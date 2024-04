Durante 40 años, humoristas le sacan el mejor partido a los políticos con imitaciones bien logradas

El escenario político dominicano ha contado con una legión de líderes que han comandado momentos significativos de la historia nacional y los humoristas se han encargado de escenificar a los personajes más emblemáticos del quehacer estatal y político.

En el último período de gobierno del doctor Joaquín Balaguer (1974-1978) el humor político surgió, especialmente, en el programa televisivo “El Show del Mediodía” como una manera de criticar y llamar la atención de la sociedad sobre la difícil situación política que atravesaba el país.

Felipe Polanco (Boruga) quien hacía una imitación magistral del extinto y recordado político José Francisco Peña Gómez, principal contrincante del presidente Balaguer, quien a su vez era personificado de una manera exacta por Cuquín Victoria.

Para lograr el personaje Felipe se tintaba la piel totalmente oscura y conseguía emitir una fuerte y contundente voz, tal cual como la de Peña Gómez y Cuquín se valía de saco, sombrero y característicos lentes. Con voz apacible y paso lento el humorista alcanzó una de las mejores imitaciones del estadista.

Con los años la escena política fue exponiendo nuevos actores gubernamentales y el humor también hizo lo propio. En estos últimos años una nueva generación de humoristas ha sabido personificar con gracia, profesionalismo y buen ingenio a los políticos que dominan el panorama estatal.

Actualmente Rafael Bobadilla irrumpe, en estos tiempos, con sus intervenciones de Danilo Medina, a quien encarna en cuerpo y alma. Babadilla también hace las voces del presidente Luis Abinader, Hipólito Mejía, Miguel Vargas, David Collado, Leonel Fernández y Antonio Marte.

La actriz y comediante Jacqueline Estrella se casó con la gloria cuando llegó a la televisión, en el programa de “La Opción de las 12” (Telemicro, canal 5) interpretando a Margarita Cedeño, quien fuera Primera Dama y Vicepresidenta de la República en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Andrés Martínez, “Cacheíto” también obtuvo la atención y los aplausos del público con su inolvidable imitación del expresidente Leonel Fernández.

Además ha llevado a escena las caracterizaciones de Danilo Medina y Miguel Vargas. Oscar Pérez, uno de los mejores intérpretes de personajes de los últimos tiempos, también tiene en su carpeta una larga lista de famosos políticos que realiza a la perfección entre ellos Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.

También el comediante Adriano Peña “El Gallito” hizo muy bien a Hipólito Mejía y al periodista Guillermo Gómez.

Cuando el público recibe los personajes con sus facciones físicas, voz y ademanes resaltados por los humoristas, quizás se olvida que detrás de estas cómicas escenificaciones los actores llevan un buen tiempo de preparación y estudios de las figuras.

Inicialmente Jacqueline Estrella estudió con cuidado las expresiones de Margarita Cedeño, en el momento que hacía campaña junto a su esposo, en ese entonces candidato a la presidencia Leonel Fernández.

Estrella quien cuenta con particularidades muy similares a la de Margarita, como su tamaño, rostro, dentadura y sonrisa, le fue muy fácil su personificación. Recuerda que en medio de la campaña le pidió a su maquillista que le ayudara a lograr una imagen más parecida a la de Cedeño y como ella no era tan conocida, en ese momento, al salir al aire lo hizo junto a Cacheíto, que imitaba muy bien a Leonel, y así el público la pudiera identificar.

Rafael Bobadilla cuenta que de Miguel Vargas y Danilo Medina le llamó mucho la atención el hecho de que Miguel siempre baja la cabeza para hablar, y el tono de voz y ademanes de Danilo.

“Lo mismo me sucedió con David Collado, su personalidad y tono de voz es el punto que me llama la atención para lograr la imitación. A parte de la personalidad los políticos deben tener un tono de voz que puedan ser llevado al humor, por ejemplo yo no hago al candidato Abel Martínez porque no tiene ese tono de voz identificable”, reveló Bobadilla al LISTÍN DIARIO.

Experiencias

Estrella y Bobadilla saben cómo mantener al público desternillado de la risa con sus imitaciones, por ejemplo cuando el personaje de Margarita se apodera de Jacqueline, ella sabe que salir con palabras, frases o ademanes de la música urbana en medio de la conversación es la clave para divertir a la gente. Mientras que Bobadilla tiene en los personajes de Danilo y Antonio Marte sus mejores propuestas para el público. Aunque escenificar a Danilo le tomó años perfeccionar, lo mismo que lograr la voz de Abinader y Antonio Marte. “La voz que más fácil me sale es la de Hipólito, ese me sale sin esforzarme mucho”.

En estos momentos de campaña Bobadilla dice contar con una cantera de material para sacar chiste y hacer mejor sus imitaciones.

No encontró oposición

Jacqueline Estrella guarda una muy linda imagen de Margarita Cedeño, quien recibió con agrado el trabajo de la humorista. Además deja claro que nunca recibió el regaño ni la oposición de ningún miembro del partido, ni del gobierno. Todo lo contrario, siempre que se encontraba con algún funcionario del estado le felicitaba por tan excelente imitación.

Relató que la primera vez que Cedeño vio el personaje fue cuando Freddy Beras Goico la invitó al programa “Punto Final” y la anunció como si Margarita estaría realmente, esa noche, dando declaraciones en el programa.

Mientras la asistente de Cedeño se preocupó pues no tenía en agenda tal entrevista con Beras Goico y llamó a su jefa, que también extrañada se quedó pegada frente al televisor. Entonces se percató de la genial imitación de Jacqueline Estrella y quedó tan impactada que al día siguiente envió un ramo de flores a la humorista al canal 5, en donde laboraba.

“Aún conservo esa tarjeta escrita a puño y letra de Margarita en donde me felicita y me estimula a seguir haciendo al personaje”, cuenta Estrella.

Con esa aprobación Jacqueline tomó la decisión de ir a visitarla a su despacho y recuerda que ambas quedaron impactadas cuando se conocieron personalmente.

Hace unos años Jacqueline celebró los 15 años de esta emblemática caracterización de Cedeño y presentó un show de humor en donde la política también estuvo presente y fue reconocida por la humorista por ser ella quien más la estímulo para continuar con esta caracterización .