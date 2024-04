Muere el vocalista de la banda de rock FireHouse, CJ Snare, a los 64 años

El vocalista y tecladista de la banda de hard rock FireHouse, CJ Snare, murió a los 64 años debido a un paro cardiaco después de una larga batalla contra el cáncer.

La hija de CJ, Heather, contó a TMZ que su padre falleció el viernes por la noche.

A través de una publicación en Facebook, la agrupación lamentó este domingo la muerte del cantante: "Hoy es un día triste para el Rock N Roll".

"Con gran dolor estamos haciendo saber al mundo que hemos perdido a nuestro hermano: CJ Snare, el guerrero del rock and roll, vocalista principal y miembro fundador de Firehouse", continúa el texto.

El 27 de marzo, el artista informó que se estaba recuperando de una cirugía abdominal y que pronto volvería a los escenarios.

CJ fue uno de los fundadores de FireHouse en 1987 y permaneció entre sus miembros durante 40 años.

Entre sus éxitos, se encuentran: "Vivo mi vida por ti", "Aquí para ti", "Cuando te miro a los ojos", "No me trates mal" y "Reach for the Sky".

A CJ le sobreviven tres hijos.