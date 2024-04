Magali Febles dice no entrenó a Amelia, "pero yo sí tuve parte que ver en ese proceso"

“Yo nunca he dicho que entrené a Amelia, pero sí tuve que ver en ese proceso”, así respondió Magali Febles luego que Amelia Vega aclarara que la directora del Miss República Dominicana no la entrenó para el Miss Universo 2003 cuando resultó ganadora.

Febles explicó en una llamada telefónica al programa “La fórmula radio” que aunque no entrenó a la modelo, sí fue la asesoró en algunas cosas en cuanto a imagen y recomendó algunos arreglitos para la beldad cuando era candidata al Miss República Dominicana 2003.

“Creo que se sacó de contexto una publicación donde se me menciona y quizás la manera de la persona cuando la redactó… pero igual a veces no solamente es entrenar también ayudar a dar el empujón es importante”, expresó la ahora directora de Miss Universo El Salvador.

Agregó: “Lamento mucho que haya pasado eso, pero yo sí tuve parte que ver en ese proceso. Claro, una vez la persona gana, todo el mundo tiene su manera de pensar”.

La estilista dijo que no necesita ese crédito para que se compruebe su trabajo porque “afortunadamente tengo muchos logros”.

Febles explicó que en el certamen nacional de ese año, a ella la llamaron para que trabaje con la franquicia, pero no pudo por situaciones, sin embargo, fue quien vio a Amelia y vio que sería la ganadora y sugirió algunos cambios para la modelo.

También contó que cuando Amelia salió electa hubo una espera larga para regresar a República Dominicana y la organización de Miss Universo la llamó para que la ayude a volver al país, debido que la franquicia no se había pagado por la situación con el banco Baninter.

Según sus declaraciones, ella se reunió con el ministro de Turismo de ese tiempo, Fello Suberví, quien llamó al presidente Hipólito Mejía y resolvieron la situación.

“Cuando ella llegó (a República Dominicana) me dijo 'No entiendo acabo de ganar y aquí no hay ni una valla mía' y yo hablé con Alan Genao y se le mandaron poner vallas”.

Luego de anunciarse este domingo la designación de Febles como la nueva directora de la franquicia de Miss Universo en El Salvador a través de una publicación donde resaltaban sus logros, entre ellos la corona de Miss Universo 2003 de Amelia Vega, la exreina de belleza respondió a la noticia con una aclaración que fue eliminada de redes sociales minutos más tarde.

En un comentario que desapareció del post, Vega escribió: "Felicidades a @magalifebles y a @missuniversosv. Más hay un dato equívoco en esta publicación. Magali no estuvo involucrada en mi entrenamiento. Por favor editarlo. ¡Gracias!".