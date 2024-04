Sofía Vergara y Joe Manganiello están oficialmente divorciados

Sofía Vergara y Joe Magniello están oficialmente divorciados luego de anunciar el fin de su relación el 2 de julio de 2023.

Los famosos decidieron dividir sus bienes y propiedades respetando el acuerdo prenupcial que firmaron antes de su boda, según la sentencia obtenida por Page Six.

Magniello, de 47 años, conservará sus objetos personales, como ropa o joyas, y todas sus "ganancias y acumulaciones" desde la fecha de la separación. Mientras, Vergara, de 51 años, se quedará con sus objetos personales, incluidas joyas y ropa, y todas sus ganancias desde que se separó. Ambos señalaron que nunca tuvieron "ningún bien comunitario" entre ellos

La expareja no detalló de manera inmediata la causa de la ruptura, sin embargo, en enero la actriz de "Modern Family" afirmó durante una entrevista para El País que se debió a que estaban en desacuerdo en lo que respecta a los hijos.

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre", reveló.

Sofía Vergara y Joe Magniello terminaron después de siete años de matrimonio.

El actor de "Magic Mike" citó citando diferencias irreconciliables cuando solicitó el divorcio, pero la estrella colombiana confirmó que no quería ser una "madre mayor" de un bebé.

Vergara es madre de Manolo Gonzalez-Ripoll, de 32 años, fruto de una relación anterior. Además, tuvo una larga batalla legal por dos embriones congelados de sus tratamientos de FIV de 2013 con su entonces prometido, Nick Loeb.