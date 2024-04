Alex Rodríguez sobre su pasado amoroso: "Yo no me acuerdo de nada de eso"

Durante una entrevista con Raúl de Molina para "El Gordo y La Flaca", Alex Rodríguez se negó a hablar sobre su pasado amoroso en medio de su gira de medios tras ser confirmado como imagen de la marca de desinfectante Lysol.

Además de su prolífica y exitosa carrera en las Grandes Ligas, el exbeisbolista de origen dominicano es conocido por sus relaciones con grandes estrellas del cine y la música como Cameron Diaz, Madonna, Sofía Vergara y Jennifer López.

"No sé, tiene que ser muy loco (risas)", respondió Alex sobre su fama de 'Playboy'. "Yo no me acuerdo de nada de eso, yo me acuerdo de jugar pelota", agregó.

Sobre su compromiso con JLo en el año 2019 luego de casi dos años de noviazgo, el empresario dijo: "Lo importante es que ahora la cosa está muy buena, estamos tranquilos y la historia es lo que uno aprende en la escuela".

Alex Rodríguez presentó a su nueva novia Jaclyn Cordeiro en diciembre de 2022, dos años después de su ruptura con "La Diva del Bronx", quien se casó en agosto de es año con Ben Affleck.

Alex celebró sus vacaciones de la pasada Navidad en Casa de Campo, La Romana, junto a sus hijas Natasha y Ella y Jaclyn.