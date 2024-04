María Becerra cuenta cómo le propuso matrimonio a su novio

María Becerra, artista argentina de 24 años, se volvió noticia al anunciar su compromiso con J Rei, sin embargo, recientemente la cantante reveló que fue ella quien le hizo la propuesta a su novio.

En una entrevista en el canal de YouTube de Molusco TV, la intérprete de "¿Qué más pues?" contó que preparó la sorpresa para su futuro esposo durante la estadía de ambos en Santorini, Grecia, y hasta diseñó los anillos de compromiso.

"Hace mucho teníamos ganas de ir ahí, fuimos y ya yo lo tenía pensado (el anillo) desde antes, desde que decidimos el destino lo tenía pensado. De hecho, primero lo quería (el anillo) hacer yo con mis manos, me anoté en un curso de joyería para poder hacerlo yo, encontrar las piedras y todo", expresó.

La cantante urbana explicó que no pudo crear por completo la importante joya por falta de tiempo, así que, optó por solo diseñarla en enviarla hacer con una experta.

"Pero faltaban 20 días para el viaje y la mina (muchacha) me fue sincera y me dijo: 'Lo único que vos (tú) vas a poder hacer es hacer la estructura, pero embalsar las piedras es algo muy complicado'. Darle la forma a esta piedra, que es un rubí, es algo también muy complicado", continuó María.

También dijo que trató de que ocurriera en medio del famoso atardecer de la isla, pero su prometido se quedó dormido y se vio obligada a cambiar el escenario de una merienda a una cena con champaña y decoración con pétalos de rosas y velas en el balcón de la habitación que había elegido con ese propósito.

"Yo había pensado todo, desde la habitación que elegí porque se veía el mar y el atardecer y todo, el balconcito y todo", destacó.

"Lo agarro (el anillo) y empecé a tartamudear, nunca había estado tan nerviosa como ese día... no sabía como decirle, yo había pensado todo, pero no me salía las palabras también, porque yo sabía que me podía pasar algo así", agregó.

"De repente me pareció muy cursi porque la carta era un poema... me salió como pude, le mostré el anillito y se puso a llorar", finalizó.

Marí Becerra aclaró que se tomó el tiempo para analizar sus planes para no poner en una posición incómoda a J Rei y admitió estar a favor de que ambos sexos tengan la iniciativa de proponerle matrimonio a su pareja.