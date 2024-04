Fausto Mata sobre la vida: "Me está dando lo mismo"

Fauto Mata ha vuelto a encender las alarmas en torno a su estado emocional durante una entrevista en "Más Roberto".

El actor explicó que después de ser hospitalizado en 2021 debido a temblores y mareos, "no he vuelto a ser la misma persona", ya que, además de continuar con los malestares, la vida ha perdido sentido para él, a pesar de medicarse y estar en manos de profesionales.

"Yo siento que estoy en lo mismo hace tiempo y eso me cansa", expresó para posteriormente revelar que es un asiduo consumidor de comida chatarra y recientemente estuvo sin comer durante dos días de manera inconsciente.

Agregó: "Soy una persona fría, solamente soy una máscara con la gente en la calle, riéndome, saludando y abrazando, te quiero, pero cuando yo llego a mi casa me siento ahí y cuando vengo a darme cuenta tengo una hora mirando un punto y no me estoy dando cuenta que no estoy ni pensando".

En ese sentido, el humorista dijo que no tiene un proyecto ni está ahorrando, sin embargo, no piensa en que esté afectándose a sí mismo y reflexionó sobre la vida tras la repentina muerte de su compañero Víctor Pinales.

"Mi proyecto es seguir viviendo, la muerte de Víctor me dolió mucho, me dolió mucho la muerte de Víctor Pinales, sorprendió, se me fueron cinco días, lo vi morirse prácticamente", resaltó.

Sobre si le da igual la vida, respondió: "Me da igual. Ahí ando yo con tres bicicletas, ahora compré una motora de esas que tiene Farruko, la tengo tirada allá, ni me voy a montar en ella, tengo un Mercedes blanco, agarré y lo pinté de negro mate, pinté la casa de negro entera, tengo todo negro en la casa".

Fue en agosto de 2023 que Fausto Mata admitió por primera vez estar recibiendo ayuda médica del psiquiatra Guerrero Heredia.