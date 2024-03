Eiza Gonzalez dice que ahora solo sale con hombres que han ido a terapia

La actriz mexicana Eiza González confesó en una entrevista que solo sale con hombres que hayan ido a terapia.

González, de 34 años, es la portada de la revista InStyle donde abrió su corazón y contó de su vida personal y profesional. Sobre sus relaciones amorosas dijo que cuando está enamorada lo da todo.

"Pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables", dijo. "Si no has ido a terapia, no saldré contigo".

"Todo el mundo necesita terapia", dice. “¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura. Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera puede hacer”, afirmó.

La modelo también compartió que en su juventud se resistió a buscar ayuda terapéutica porque se sentía incapaz de expresar sus emociones, especialmente tras la trágica e inesperada muerte de su padre en un accidente de motocicleta durante su adolescencia.

Después de algunos años, decidió dejar de lado esta resistencia. Sin embargo, gracias a sus estudios de actuación, descubrió que el proceso introspectivo es continuo. Por esta razón, retomó la terapia cuando tenía poco más de 20 años y desde entonces no la abandonó, ya que considera que es una herramienta necesaria para todos.

La que fuera protagonista de “Lola, Érase una Vez” contó cuando era adolescente, se enteró de que su novio había grabado un video íntimo con otra mujer, de esta situación se enteró por portada de una revista y esta dolorosa experiencia la inspiró a sacar algo positivo y enfocarse en su carrera.

Aunque estaba muy triste por lo ocurrido su madre, Glenda Reyna la ayudó a dar el paso de abrirse camino en Hollywood y de ese doloroso momento sacó una experiencia positiva.

En ese consiguió un mánager en los Estados Unidos y los trabajos comenzaron a llegarle poco a poco.