Bruno Mars con supuesta deuda millonaria en un casino

Bruno Mars, de 38 años, supuestamente tiene una deuda de 50 millones con la cadena de hoteles y casinos MGM Resorts International, con la cual anunció una residencia en 2016, por juegos de póker.

"Básicamente, (MGM) es su dueño. Gana 90 millones de dólares al año por el acuerdo que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda", dijo una fuente a NewsNation.

Con los impuestos la deuda se acerca a los 60 millones de dólares, que representa un golpe notable en sus finanzas, a pesar de que gana alrededor de 1,5 millones de dólares por cada presentación y tener un patrimonio de 175 millones de dólares.

Por ahora el artista ni la empresa han ofrecido alguna declaración al respecto.

El intérprete de "The lazy song" recordó, durante una entrevista en el año 2013, sus comienzos como jugador en el Commerce Casino de Los Ángeles.

"Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos", compartió.

Además, contó que a los 19 años: "En mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender".