La comunicadora Karen Yapoort envió un mensaje de optimismo tras su estrepitosa caída en la alfombra roja de Premios Soberano 2024, donde se alzó con una estatuilla a Programa de Temporada por "Casados en caos".

"Señores, las reinas no se caracterizan por cómo caen, sino por cómo se levantan. Y miren de qué manera nos levantamos, con ese galardón de Casados en caos", expresó Yapoort.

A través de un video colgado en su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión agradeció a quienes han mostrado preocupación por su estado y aclaró que no fue un desmayo y que no se encuentra en espera de otro hijo.

"He recibido mensajes de personas que creen que me desmayé, todavía no estoy buscando el tercer bebé, pero por ahí vamos", añadió.

En la misma categoría también estaban nominadas Miralba Ruiz, Liza Blanco y Bianca García.