Natalie Portman y Benjamin Millepied se divorcian tras 11 años de matrimonio

Natalie Portman y Benjamin Millepied se divorciaron después de 11 años de matrimonio y dos hijos.

La actriz ganadora del Oscar y Millepied, coreógrafo y director, finalizaron el divorcio el mes pasado en Francia, donde viven, informó la revista People, citando a un representante de Portman.

Un representante de Portman declinó hacer comentarios sobre el expediente a The Associated Press. Los representantes de Millepied no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Según People, Portman, de 42 años, solicitó el divorcio de Millepied, de 46 años, hace ocho meses.

Portman y Millepied se conocieron en el set de “Black Swan” de 2010, la película de ballet de Darren Aronofsky. Millepied coreografió la película, por la que Portman ganó el Oscar a la mejor actriz. Se casaron en 2012 y comparten dos hijos.

La película más reciente de Portman fue “May Dec” de 2023, la película de Todd Haynes que le valió a sus estrellas elogios de la crítica. Millepied hizo su debut como director con “Carmen”, protagonizada por Paul Mescal y Melissa Barrera, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022 y debutó en los cines el año pasado.