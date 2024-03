Camila Cabello revela por qué no volverá a estar con Shawn Mendes tras su intento de reavivar la relación

Camila Cabello habló por primera vez sobre lo que pasó con sus ex Shawn Mendes y aunque trataron de revivir su romance, no funcionó.

La artista de raíces cubanomexicana dijo que cuando se trata de antiguas llamas, no tiene miedo de ver si la chispa todavía está ahí.

"Creo que se sabe, soy una fan", bromeó la cantante sobre volver a estar con sus ex en el episodio del podcast, Call Her Daddy. "Lo apoyo, lo apoyé en el pasado".

Camila y Shawn, tuvieron una relación de 2019 a 2021, pero sorprendieron cuando fueron vistos besándose en Coachella en abril del año pasado, más de dos años después de su separación.

Y aunque lo dejaron unos meses después, Camila aludió a por qué decidió seguir con el cantante de una vez más.

“Siempre me preocuparé por él y lo amaré. Es una buena persona y tengo suerte porque algunas personas tienen exparejas horribles y él no. Es una persona realmente amable y buena. Nos dimos cuenta de que no teníamos que esforzarnos para que funcionara, está bien y somos muy buenos amigos”, comentó.

“No puedes prohibirme algo porque querré hacerlo aún más. Soy impulsiva. Fue un momento divertido y siempre lo apreciaré”, dijo.

La exintegrante de Fifth Harmony y el intérprete de “Mercy” se conocieron en 2014 mientras trabajaban como teloneros de la gira de Austin Mahone, no fue hasta el 2019 que salieron a dar un paseo por West Hollywood agarrados de mano y tuvieron una relación de dos años.

En noviembre de 2021, la expareja y los colaboradores de “Señorita”, compartieron una declaración conjunta en las redes sociales sobre su decisión de terminar la relación.

"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, decía el comunicado. "Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos".