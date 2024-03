La actriz Eva Arias, quien ganó la corona de Miss República Dominicana Universo en el año 2010, preocupó a sus seguidores con un texto publicado recientemente en sus historias de Instagram.

La protagonista de la película 'En tu piel' informó que se encuentra con licencia médica y "en absoluto reposo", aunque no ofreció detalles sobre la situación de salud que le ha provocado tomarse esta pausa.

"Si no me ven ni me escuchan, es porque estoy bajo licencia médica en absoluto reposo. Por favor... Nunca he pedido esto, pero oren por mí", escribió la beldad.

Eva es una de las conductoras del programa radial "The Morning Beat", junto a Zeny Leyva, Ricardo Espaillat, Diego Vicos y Nazar Goico, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Space 103.3 FM.

Historia de Instagram de Eva Arias.

Además, se destacó como modelo de pasarela en Europa antes de representar el país en el Miss Universo 2010, celebrado en el Mandalay Bay Resort en Las Vegas, Estados Unidos.

Eva es madre de dos niños, Matías y Milan.