El periodista Huchi Lora desmintió que haya demandado a los productores de la película “Asalto en progreso”, tal como circuló en redes sociales.

Luis Eduardo Lora Iglesias, nombre de pila del comunicador, dijo que “ni enterado estaba” de la supuesta demanda.

“Me acabo de enterar de una versión publicada en redes sociales y en algunos medios informando que he intimado o demandado a los productores de una película sobre el asalto al Banco del Progreso. Ni enterado estaba”, escribió el comunicador en redes sociales.

El veterano periodista, quien escribió un libro sobre el asalto al Banco del Progreso, explicó que vendió los derechos de la obra a Cirilo Toribio.

“Hace una década el Sr. Toribio me propuso hacer una película basada en mi libro Fuga o Muerte, acerca de ese episodio. Fue el tercero que me lo propuso y a todos les dije que no me interesaba. Me propuso entonces comprar los derechos del libro y accedí. Es todo”, concluyó.

Según el documento que circula en las redes sociales, la intimación se produce a requerimiento de GT Films y Cirilo Michael Toribio Corniel contra La Aldea Studio, Francisco de Jesús Disla Ferreira (El Indio), Anna Iris Gómez, Josell Hernández, que ya habían sido advertidos de la existencia de derechos registrados.

“Por medio de este acto, GT Films y Cirilo intiman a todos los requeridos, “abstenerse utilizar, vender, comercializar, transmitir, obsequiar, divulgar, promocionar, realizar premiere de películas, proyectar películas, de marcas y derechos registrados, como la careta y sus colores reivindicados en ONAPI según registro de Marca Mixta de la ONAPI no. 232593, los registros de registro de la ONDA no. 0007059 y no. 000945, y derechos de autor cedidos por Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi Lora) a Toribio Corniel”, reza el documento.

“Asalto en progreso”, es la cinta que trata sobre el asalto a mano armada que fue ejecutado por un médico cirujano, con una careta de payaso, en el Banco del Progreso de la avenida Independencia con esquina Socorro Sánchez, en la capital dominicana en 1993.

La película se estrena el 2 de mayo en cines. El elenco es encabezado por el orgánico Pepe Sierra, junto a Francis Cruz, Phillip Rodríguez, Jochy Santos y otros que se reunieron en Caribbean Cinemas de la plaza Galería 360 para dar detalles de la película.

En la cinta también actúan María Castillo, Hony Estrella, Irving Alberti, Richard Douglas, entre otros.