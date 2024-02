Como amante de los caballos y artista, Pepe Aguilar opinó con total manejo del tema sobre la reciente polémica que envuelve a Bad Bunny, quien fue acusado de maltrato animal por iniciar un concierto montado a caballo.

El cantante de regional mexicano condenó la acción del trapero puertorriqueño, aunque admitió que el animal no sentía miedo, contrario a las declaraciones del grupo de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), que catalogó como "payasadas".

"Bad Bunny no lo debió de haber hecho porque no sabe montar y se vio mal, y metió el caballo que sepa Dios cómo, como no sabe montar no tiene ni idea (…). No, no se puso nervioso. El caballo estaba más tranquilo que nosotros cuatro ahorita. Los de Peta, con todo respeto, o sea, deben saber en qué meterse porque ese caballo no tenía ninguna bronca", dijo.

El intérprete de "Prometiste" no cree que al caballo le haya afectado el ambiente del espectáculo musical que inició hace unos días 'El Conejo Malo' en Utah.

"Se metieron a la cabeza del caballo para sentir los nervios que sentía por el humo y el aire que estaba en ese momento en la arena", expresó Aguilar con sarcasmo.

"Que no digan payasadas. El caballo no tenía problema, Bad Bunny tiene problema por no saber montar y se vio pésimo, pésimo se vio sin saber montar (…). El único que estuvo en riesgo fue él (Bad Bunny)", continuó.

En su caso, Aguilar aclaro que los caballos con los que actúa en sus presentaciones reciben los tratamientos médicos correspondientes, incluso "están mejores tratados que mis hijos".