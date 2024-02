Actor mexicano confiesa que a sus 83 años debe seguir trabajando porque no ahorró para su retiro

El actor mexicano Rafael Inclán confesó que, a pesar de sus 65 años de carrera artística, no tiene ahorros para su retiro, por lo que planea seguir trabajando en la televisión.

Inclán afirmó que una ventaja de ser actor es que siempre habrá personajes para interpretar, independientemente de la edad.

En entrevista con reporteros mexicanos, el intérprete confirmó que no se alejará de las telenovelas, ya que es su profesión y no podría desempeñarse en otro trabajo. Además, admitió que la falta de ahorros lo motiva a seguir aceptando propuestas de la televisora.

"No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme, no tengo más que mi trabajo y nunca he pensado en retirarme", destacó.

Inclán, quien cumplió 83 años recientemente, agradeció seguir siendo considerado para roles en Televisa, como en "El maleficio", donde interpreta a Darío Sanabria. Aunque niega recibir favores por su edad, bromea sobre ser consentido.

"No sé de quién sea consentido, pero ojalá que así sigan, ¿no?", bromeó. "La mayoría de los que funcionan trabajan, (como) Ignacio López Tarso, Sergio Corona, Flaco Ibáñez, Diana Bracho...", dijo.

El actor destacó que la actuación ofrece oportunidades para todas las edades y que seguirá trabajando mientras haya roles disponibles. Reconoce que no invirtió su dinero para obtener más ganancias, pero no se arrepiente de ello.

Inclán no reveló si tiene exclusividad en la empresa, y menciona que se siente bien de salud a pesar de descuidar sus cuidados personales debido al trabajo. Aunque no ha podido recuperarse completamente de su última intervención relacionada con su prótesis de fémur, no planea cambiar su estilo de vida.