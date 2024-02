La actriz Camila Sodi, de la serie de Luis Miguel, con conmoción cerebral tras caerse esquiando

A pesar de ser casi una experta y practicar con frecuencia, la actriz mexicana Camila Sodi, conocida por su participación en la serie de Luis Miguel, sufrió una caída mientras esquiaba durante sus vacaciones en Aspen, Colorado.

La estrella de telenovelas como Rubí reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con conmoción cerebral y distensión muscular en el cuello.

"No es por presumir, pero esquío bien y aún así, este es un deporte de alto riesgo y me caí fuerte", dijo en Instagram. "Estoy bien. Gracias a mis amigos que insistieron en que me hiciera una revisión y me mostraron amor y cariño", añadió.

Ahora la actriz 37 años, quien es sobrina de Thalía, deberá utilizar un collarín y guardar reposo por un tiempo luego del accidente.

Según Mayo Clinic:

La conmoción cerebral es una lesión cerebral traumática que afecta las funciones del cerebro. Por lo general, los efectos son temporales, pero pueden consistir en dolores de cabeza y problemas de concentración, memoria, equilibrio y coordinación. En general, la conmoción cerebral es causada por un golpe en la cabeza.