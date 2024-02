Marcel Piel Morena dice que está vetada de los Soberano

La artista popular Marcel Piel Morena ha ofrecido declaraciones con las que pretende demostrar las injusticas que existen en el negocio de la música, como el supuesto veto que sufre de Premios Soberano.

Marcel explicó que después de ganar dos Premios Casandra (ahora Soberano), uno en 1999 y otro en el año 2000, convocó a una protesta cuando fue excluida de las nominaciones del galardón dominicano en el 2012, cuando entendía que había tenido una temporada exitosa en su carrera.

"Hace once años (…) en los Premios Casandra hubo una injusticia y a mí se me ocurrió o se me mal ocurrió, una convocatoria a una marcha nacional (…) a partir de ahí yo sufro un veto, cuando he ganado dos Soberanos, en 1999 y en 2000 y tengo más de 20 reconocimientos", expresó Marcel al ser entrevistada en el programa de TV Mujeres de Peso, que se transmite cada domingo de 1:00 a 2:00 de la tarde por el canal del Sol.

La artista refirió que muchas veces le ha tocado ser fuerte en el mundo artístico para hacer valer sus derechos y evitar abusos que se pueden generar.

"En el negocio de la música existen muchas injusticias y tu tienes que saber caminar con todo esto y saber lidiar, y algunas veces no ser tan frontal como fui en ese momento, ser un poco más suave y dejar fluir las cosas", confesó.

Explicó que le ha tocado ser fuerte y clara a la hora de hacer negocios en el mundo del arte y contó la anécdota de cuando realizó su concierto en Hard Rock Café en Blue Mall, el año pasado, tuvo un intercambio cultural con unos empresarios colombianos y cuando fueron allá ellos no cumplieron su contrato y ella tuvo que ponerse muy fuerte para salir de ese compromiso.

CÓMO ENCONTRÓ SU PASIÓN POR LA MÚSICA EN LA IGLESIA

Marcel contó en TV Mujeres de Peso que se "escapó a la iglesia un día al mediodía" y se encontró con los ensayos de los músicos para un evento de las madres.

La cantante se escribió para participar en el homenaje sin el permiso de su progenitora, a quien describió como una mujer "fuerte" y "muy guardia". En el templo de su natal Miches es donde hace su primera presentación musical, "a toda capacidad en un pueblo".

Aunque reconoció que "después que yo participé en la iglesia jamás pude volver a expresar mi arte porque lo primero es que mi mamá me dio una pela", pero tras su mudanza a Santo Domingo retomó su pasión al tomar un examen de admisión y ser aceptada en Bellas Artes, donde confirmó que quería dedicarse a la música y no a la actuación.

Alrededor del 1991 fue cuando conoce a sus amigos del Conservatorio Nacional de Música y los convence para que la ayudaran hacer su primer tema y posteriormente tuvo su debut en "La hora joven", de "Sábado de Corporán".