Pese a estar nominados, no dejan entrar a Premio lo Nuestro a integrantes de RBD

Esta noche se celebra la trigésima sexta edición de Premio lo Nuestro e inició con polémica debido a que pese a que RBD está nominado, dos de sus integrantes no pudieron entrar al Kaseya Center de Florida, lugar donde se celebra la ceremonia.

Luego que Christopher Uckermann y Christian Chávez desfilaran por la alfombra magenta de los premios no les permitieron entrar al gala porque les dieron boletos equivocados y no habían mesas disponibles.

Uckermann compartió la historia en su cuenta de Instagram junto a su amigo, Christian Chávez donde dijeron que se iban a cenar ya que no pudieron entrar.

"Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña", dijo el integrante de RBD.

"Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados", finalizó el artista.

El artista expresó que les dolió mucho haber viajado hasta Miami y que Premio lo Nuestro no tuviera los lugares para ellos.

La agrupación RBD está nominado en la categoría Tour del Año grupo o Dúo del Año, donde resultó ganador.