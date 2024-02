Las disculpas de Jary Ramírez a Wilson Sued por serias acusaciones

El experimentado comentarista de farándula Jary Ramírez pidió disculpas al animador Wilson Sued por las serias acusaciones que hizo en su contra hace unos días.

A través de su programa de televisión "Vive el espectáculo" Ramírez afirmó que Sued no podía entrar a Estados Unidos por "vender visa americana" en el país, por lo que el comunicador nacido en Santiago de los Caballeros habría demandado al periodista.

"Mediante al presente escrito deseo abordar públicamente y ofrecer mis más sinceras disculpas al respetado comunicador de Santiago, Wilson Clemente Tineo Fernández, conocido como Wilson Sued, por decir en televisión nacional sin prueba alguna que él vendía visa americana, y que por tal razón no le daban el visado en los Estados Unidos", cita un comunicado enviado por Ramírez.

"Lamento profundamente los comentarios inapropiados y basado en interpretaciones que emití en su contra, afectando su persona, honra y dignidad", continúa.

Sobre el motivo de sus expresiones, Ramírez explicó que surgieron durante el difícil momento que se encuentra atravesando con un nuevo reto de salud, ya que en 2022 se sometió a una cirugía tras ser diagnosticado con tumor maligno fase dos en el colon.

"Mis expresiones, fueron producidas en un momento personalmente difícil, coincidieron con la noticia de que podría someterme a una nueva cirugía debido a una patología de salud distinta a la que enfrento desde hace más de dos años", señaló.

"Reconozco la insensatez de mis palabras y el daño potencial causado a la reputación del Sr. Sued, a quien respeto por su dedicación y capacidad profesional, pero al escucharlo tocar el caso de mi enfermedad, me remontó a los difíciles momentos que he tenido que pasar, los cuales no le deseo a nadie", agregó.

Además, aclaró que la notificación legal que obtuvo de los abogados de Sued "no fue firmada no por rebeldía, sino debido a la falta de información del documento y la ausencia de identificación adecuada de la persona que la entregó en mi lugar de trabajo".